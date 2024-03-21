Колишній очільник метро Брагінський склав мандат депутата, керівники "Киїпастрансу" йдуть у відставку

Брагінський піде з Київради

Після гучного скандалу колишній очільник "Київського метрополітену" таки склав мандат. Віктор Брагінський більше не буде депутатом фракції "УДАР" у Київраді.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що далі "оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи".

Також мер зазначив, що свої повноваження складає ще один депутат Київради Ілля Кушнір, який дуже рідко відвідував засідання.

Крім цього Кличко повідомив, що Дмитро Левченко звільнився з посади директора "Київпастрансу". Також буде звільнений Павло Кирилюк, директор з виробництва цього комунального підприємства.

"Уже найближчими днями буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП "Київпастранс"", — написав мер столиці.

Нагадуємо, "Телеграф" провів власне розслідування про очільника київського метро Віктора Брагінського. Було з'ясовано, як сотні мільйонів гривень від "Київського метрополітену" переказують пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії та яким чином виводили кошти, що повинні були піти на ремонт метро.

Раніше "Телеграф" писав, що після звільнення з посади директора столичного метро, Віктор Брагінський з'явився на засіданні Бюджетної комісії Київради.