Укр

Кто из депутатов Киеврады владеет десятками гектаров земли: активисты провели исследование

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
По декларациям избранников 2022 года Новость обновлена 22 марта 2024, 16:12
По декларациям избранников 2022 года. Фото Коллаж "Телеграф"

Некоторые за каденции значительно приумножили свои владения

По декларациям депутатов Киевского городской рады, 17 избранников владеют значительными земельными участками. Часть из которых размером более двух гектаров.

Таких участков у депутатов от 5 до 28. Об этом говорится в анализе проведенном Движением "Честно".

С ноября 2023 года публичные служащие обязаны снова декларировать свое состояние. Согласно новому закону, до конца января 2024 года они должны были обнародовать декларации за 2021-2022 годы.

Анализ деклараций за 2022 год показал, что депутаты Киеврады чаще всего декларируют принадлежащие им земельные участки. Вот пять лидеров по количеству земельных участков:

На основе деклараций за 2020 и 2022 годы

Движение "Честно" отмечает, что Игорь Галайчук ("Батькивщина") и Олесь Маляревич ("УДАР") в начале каденции уже владели земельными участками, но за время работы в Киевсовете значительно их приумножили. Так, количество участков в собственности Галайчука выросло с 4 до 12, а Маляревича – с 2 до 7.

Следует остановиться на Олеге Костюшко, владевшем земельными участками еще до начала работы в нынешнем составе Киеврады. В прошлом созыве он был членом БПП "Солидарность", а его жена, будучи депутатом Житомирского областной рады от той же партии, сосредоточилась на скупке земель для льноводства в Коростенском районе. Кроме депутатской деятельности, Ирина Костюшко возглавляла земельную комиссию в Житомирском облрады и владела агрокомпанией.

Фотография Ширина Костюшко

По анализу Движения "Честно", хотя Екатерина Кириченко ("УДАР") и Игорь Баленко ("Европейская Солидарность") не входят в пятерку лидеров по количеству земельных участков, они владеют 13 и 10 участками соответственно. Оба депутата являются членами постоянной комиссии Киеврады по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений.

Движение "Честно" подчеркивает, что наличие в собственности депутатов значительного количества земельных участков может привести к конфликту интересов. Это может сделать невозможным объективное и беспристрастное выполнение ими своих обязанностей.

"Этот вопрос возникает еще более остро, ведь сейчас происходит голосование земельных вопросов на пленарных заседаниях Киеврады. Несмотря на значительный объем земельных вопросов в повестке дня, часть проектов решений не содержит достаточной информации о том, что это за участок и где он находится", — добавляет организация.

Ранее "Телеграф" писал, что после скандала бывший глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский составил мандат депутата. Он больше не будет депутатом фракции "УДАР" в Киевраде.

Теги:
#Депутаты #Киеврада #Новости Киева #Декларации