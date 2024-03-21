Квартира у Києві та десятки земельних ділянок: експосадовця Міноборони затримали за незаконне збагачення

Фігуранту загрожує до десяти років тюрми

Колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України викрили на незаконному збагаченні. Експосадовця затримали правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Варто зазначити, що ДБР не називає ім'я підозрюваного. Водночас, за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Козловського.

За даними ДБР, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Підозрюваний у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України) затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Своєю чергою у пресслужбі Офісу генерального прокурора України уточнили, що сума незаконно набутих експосадовцем коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Також зазначається, що підозрюваний придбав автомобіль "Toyota" 2022 року випуску, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв. м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У ОГП підкреслили, що на незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Нагадаємо, у січні видання "Наші гроші" повідомило, що Державне бюро розслідувань і прокуратура підозрюють начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського в організації схеми з розкрадань коштів на закупівлі харчів для Міноборони. Завдяки її реалізації фігурантам вдалося привласнити понад 170 млн грн.