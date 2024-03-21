Кличко відклав аукціон по Житньому ринку у Києві: якими будуть умови оренди

Термін подовжено до 25 днів

Після протестів навколо аукціону Житнього Ринку у Києві прийнято рішення щодо здачі в оренду приміщення. Умовою оренди є збереження функціонала та продовження роботи ринку.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Він підкреслив, що орендар має виконати реконструкцію критої будівлі, а саме: ремонт даху та інженерних комунікацій.

Кличко зазначив, що нові торги будуть оголошені законною процедурою. Законодавство під час воєнного стану встановлює мінімальний термін подачі заявок на аукціон 5 днів. Місто вирішило подовжити цей термін до максимально можливого за законом — 25 днів.

Також радник міського голови Дмитро Білоцерковець написав: "Всі спекуляції та маніпуляції навколо ситуації з Житнім ринком знято! По-перше, приміщення ринку є комунальною власністю, і мова йде виключно про оренду".

Нагадуємо, Національна електронна біржа України виставила на торги право оренди приміщення Житнього ринку. За будівлю площею 11,1 тисячі квадратних метрів, ставили початкову ціну оренди – 2,5 мільйона гривень.

Нещодавно мер столиці Віталій Кличко пообіцяв відкласти процес з аукціоном ринку. Він поспілкувався з відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, який опікується подальшою долею Житнього ринку. Після чого було прийнято рішення продовжити термін.

Раніше "Телеграф" показав, який вигляд має приміщення ринку. Ззовні будівля у більш-менш нормальному стані. Усередині побачили протікаючий дах і тріщини нагорі між перекриттями.