Людей збило з ніг: з'явилося відео удару по кав'ярні, де після прильоту дівчина-бариста продовжила готувати каву (відео)

Люди дивом не постраждали

У соцмережі з’явилося відео моменту, коли під час ворожої ракетної атаки на Київ, вибуховою хвилею зашкодило кав’ярню. При цьому дівчина-бариста на ім’я Марія вже через півгодини продовжила готувати каву і посміхалася відвідувачам.

Внаслідок атаки в кафе вилетіло вікно, а клієнтів та баристу буквально збило з ніг вибуховою хвилею. Відео із камер спостереження опублікували у Телеграм-каналі "Реальний Київ".

Так, вибухова хвиля вибила скло, яке придавило дівчину-баристу. Марія розповідає, що це було несподівано, бо тривоги не було — вона пролунала вже після вибуху.

Під час удару дівчина встигла сховатись під столом, а шматок скла прилетів їй у лоба, але, на щастя, не травмував її.

"Страшно, це дуже страшно. Головне, що всі живі і наша кав’ярня теж з того жива. Ми робимо каву, ми працюємо і тримаємось", — каже бариста.

Нагадаємо, що у Києві пролунало кілька вибухів 25 березня. Внаслідок атаки в одному з кафе столиці вилетіло вікно. Дівчина, на ім’я Марія, вже за півгодини продовжила готувати каву.

На запитання "чому вона вирішила працювати, незважаючи на те, що сталося", дівчина відповіла: "Це відволікає, якщо чесно. Я сама люблю каву, я вірю, що люди теж хочуть кави. Тому чому б ні?"

"Це можливість для того, щоб відволікти небагато людей. Ми продовжуємо жити, і життя продовжується. Все буде в Україні", — додає Марія.

За даними ЗМІ, метою ракетної атаки на Київ 25 березня були офіси СБУ. Дві балістичні ракети росіяни націлили на приміщення, де були чиновники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві 5-зірковий готель під час ракетної атаки не пустив до укриття жінку. Після того, як історія з відмовою набула розголосу, в готелі спробували виправдатися.