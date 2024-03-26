Коли закінчується опалювальний сезон у Києві: названо дату

Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв

У четвер, 28 березня, у Києві завершиться опалювальний сезон 2023/2024. Відповідне рішення ухвалила міська влада, оскільки очікується стабільне суттєве потепління.

Процес відключення від опалення будинків стартує вже цього тижня. Про це повідомили у прес-службі КМДА із посиланням на слова мера Києва.

Незважаючи на колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення. Дострокове завершення опалювального сезону дозволить столиці заощадити енергоносії та не витрачати без потреби природний газ.

Так, за словами Кличка, для переходу на літній режим роботи спеціалістам потрібно кілька днів, оскільки централізована система теплопостачання Києва налічує понад 2,7 тисячі кілометрів тепломереж і є однією з найбільших у всій Європі.

"Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення", — підкреслив Кличко.

Відключення систем опалення в закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.

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