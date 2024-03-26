"Я була шокована": у Києві відомий готель під час ракетної атаки 25 березня не пустив в укриття жінку

Після того, як історія з відмовою набула розголосу, в готелі спробували виправдатися

Київський готель Raddison Blue під час ракетної атаки по столиці 25 березня відмовився пустити в укриття жінку, яку повітряна тривога застала на вулиці, залишивши її під загрозою загибелі. У готелі пізніше пояснили це тим, що укриття, мовляв, призначене тільки для клієнтів закладу, а не для будь-кого іншого.

Про це написала учасниця ситуації з готелем, Катерина Смачило, у своєму Facebook. За її словами, готель просто відмовився пускати її в укриття попри повітряну тривогу та ракетний удар по столиці.

"Сьогодні Raddison Blue під час повітряної тривоги не пустив мене в укриття. Це неприпустимо. Я була шокована, викликала поліцію, залишила заяву. Бо усе, що не ок в цій країні, не може пройти далі вас. Треба реагувати. Поліція, до речі, приїхала за 15 хвилин. Була дуже ввічлива, прийняла заяву", – написала вона.

А далі, зазначила авторка посту, у Raddison Blue спробували виправдатися за ситуацію. Проте в результаті зробили її тільки набагато гіршою для себе.

"А далі представляю вашій увазі що зробив Редісон… Написав, що вони ділять людей. Тобто якщо сьогодні я їх гість, то можу скористатися укриттям й вижити. А якщо завтра ні, то маю стояти під балістикою. Єдине, закон так не дозволяє. Адекватність й совість нормальному бізнесу та людям теж", – резюмувала Смачило.

Готель Raddison Blue, який входить до мережі готелів, розташований на вулиці Ярославів Вал – у самому центрі Києва. На сайті готелю вказано, що неподалік знаходяться численні визначні історичні пам'ятки (Андріївський спуск, Золоті ворота й так далі), а також посольства іноземних країн. Ніде на сайті не вдалося знайти інформації про те, що в готелі присутнє укриття, і що воно працює тільки для клієнтів готелю.

Раніше "Телеграф" писав про схожий інцидент, який стався 14 грудня 2023 року, під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити в укриття в одній зі шкіл у Святошинському районі міста Києва. Їх не пустив охоронець школи, який помітив у дітей собаку.

Як виявилося, батько дітей загинув на війні проти російських терористів. Історія набула величезного резонансу, тому правоохоронні органи почали досудове розслідування, а охоронця звільнили з роботи.