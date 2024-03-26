Людей сбило с ног: появилось видео удара по кофейне, где после прилета девушка-бариста продолжила готовить кофе (видео)

Люди чудом не пострадали

В соцсети появилось видео момента, когда во время вражеской ракетной атаки на Киев, взрывной волной повредило кофейню. При этом, девушка-бариста по имени Мария, уже через полчаса продолжила готовить кофе и улыбалась посетителям.

В результате атаки в кафе вылетело окно, а клиентов и баристу буквально сбило с ног взрывной волной. Видео с камер наблюдения опубликовали в Телеграмм-канале "Реальный Киев".

Так, взрывная волна выбила стекло, которое придавило девушку-баристу. Мария рассказывает, что это было очень неожиданно, потому что тревоги не было — она прозвучала уже после взрыва.

Во время удара девушка успела спряталась под столом, а кусок стекла прилетел ей в лоб, но, к счастью, не травмировал ее.

"Страшно, это очень страшно. Главное, что все живы и наша кофейня тоже из того жива. Мы делаем кофе, мы работаем и держимся", — говорит бариста.

Напомним, что в Киеве прогремело несколько взрывов 25 марта. В результате атаки в одном из кафе столицы вылетело окно. Девушка, по имени Мария, уже через пол часа продолжила готовить кофе.

На вопрос "почему она решила работать, несмотря на то, что произошло", девушка ответила: "Это отвлекает, если честно. Я сама люблю кофе, я верю, что люди тоже хотят кофе. Поэтому почему бы нет?".

"Это возможность для того, чтобы отвлечь немного людей. Мы продолжаем жить, и жизнь продолжается. Все будет в Украине", — добавляет Мария.

По данным СМИ, целью ракетной атаки на Киев 25 марта были офисы СБУ. Две баллистические ракеты россияне нацелили на помещения, где находились чиновники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве 5-звездочный отель во время ракетной атаки не пустил в укрытие женщину. После того, как история с отказом получила огласку, в отеле попытались оправдаться.