Ціни вас здивують: скільки коштує у Києві однокімнатна квартира

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі.

У Києві продовжує спостерігатись стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від розташування та рівня комфорту. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Так, середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить у середньому 68 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Вартість квартири на "вторинці" залежить не тільки від району, в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 20 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Квартири з ремонтом коштують дорожче, ніж без нього

Квартиру без ремонту можна купити на 5-20 тисяч доларів дешевше

У розрізі всіх оголошень про продаж нерухомості середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці складає в середньому 68 тисяч доларів США.

Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на "вторинці" реально купити в столиці за 55 тисяч доларів США.

Середня ціна квартир на "вторинці"

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається подорожчання вартості квартир. Так, за метр квадратний у новобудові у березні 2024 року просять у середньому 49 400 гривень.

Для розуміння у березні-квітні 2023 року забудовники просили 48 000 гривень за м².

Середня ціна однушки на "первинці"

Найдорожчі 1-кімнатні квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 85 900 гривень, у Шевченківському районі — 60 600 гривень, у Подільському районі — 59 800 гривень, а в Голосіївському — 50 900 гривень.

Найнижчі ціни за квадратний метр у новобудові зафіксовані в Дарницькому (41 000 гривень) та Деснянському (38 400 гривень) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 12-13 тисяч гривень на місяць. Ціна залежить від району, розташування будинку та рівня комфорту.

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (18 000 гривень) та Голосіївському (15 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (11 000 гривень), Святошинському ( 10 000 гривень ) та Деснянському (7 000 гривень ) районах столиці.

Вартість оренди одиниць у Києві по районах

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