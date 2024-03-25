Кава на тлі руїн: у Києві героїчна бариста продовжила працювати після вибуху

Це відволікає, каже Марія

У Києві пролунало декілька вибухів 25 березня, внаслідок атаки в одній з кав'ярень столиці вилетіло вікно. Дівчина, на ім'я Марія вже через пів години продовжила готувати каву.

Марія розповіла журналістам, що робила як почула вибух. Передає "Радіо Свобода".

"Як нас можна зламати?", – з усмішкою каже дівчина.

Вибухова хвиля винесла скло, яке придавило баристу. Марія розказує, що це було дуже не очікувано, бо тривоги не було. Вона пролунала вже після вибуху. Вона сховалася під стіл. Шматочок скла відлетів баристі в лоб. На щастя, не травмував її.

"Страшно, це дуже страшно. Головне, що всі живі і наша кав'ярня також з того жива. Ми робимо каву, ми працюємо і тримаємось", — каже бариста.

На питання "чому вона вирішила працювати, попри те, що сталося", дівчина відповіла: "Це відволікає, якщо чесно. Я сама люблю каву, я вірю, що люди теж хочуть кави. Тому, чому б ні?"

"Це можливість для того, щоб відволікти трошки людей. Ми продовжуємо жити, і життя продовжується. Все буде в Україні", — додає Марія.

Раніше "Телеграф" показав наслідки вибуху на Печерську в Києві 25 березня. На місці прильоту — купа цеглин і залізяччя, крізь діряву стіну залишків будівлі видні стільці та навчальне приладдя.