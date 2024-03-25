"Та в тебе сил не вистачить": у Києві неадекватні підлітки на авто провокували поліцію (відео)

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці

Днями в соціальних мережах з'явилося відео, на якому група підлітків їздить на автомобілі Києвом і провокує патрульних поліцейських. Хлопці висовувалися з вікон машини, кричали і показували непристойні жести.

Підлітки поводилися досить агресивно і зухвало. Відео за участю неповнолітніх опублікували у столичних Телеграм-каналах.

Так, на території Харківського масиву пізно ввечері був помічений легковий автомобіль, в салоні якого знаходилася група підлітків. Хлопці висувалися з вікон, кричали і поводилися неадекватно.

На одній із заправок їх зупинили патрульні поліцейські. Під час спілкування з правоохоронцями підлітки поводилися агресивно і не реагували на зауваження.

Один із хлопців відкрито провокував патрульного та кричав, що йому "не вистачить сил" його затримати.

Варто зазначити, що в соціальних мережах користувачі гостро відреагували на ситуацію, що склалася. Люди почали писати про те, що патрульним слід було діяти набагато жорсткіше і затримати малолітніх порушників:

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