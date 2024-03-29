Вечорниця на католицький Великдень: в Києві пройде благодійний музичний захід і аукціон

Нацпрограма "Врятуй кінцівку" об'єднує зусилля з артистами аби врятувати поранених українців внаслідок збройного нападу Росії

У неділю, 31 березня, коли римо-католики та протестанти будуть відзначати Великдень, у київському культурному просторі "КультМотив" (вул. Спаська, 36/31) відбудеться благодійна вечорниця "Журба та Любов", мета якої — зібрати кошти на оперування поранених захисників.

100% виручених на заході коштів підуть на фінансування нацпрограми "Врятуй кінцівку" від фонду "Здоров'я українського народу".

У програмі вечора: виступи українських музикантів Dima Libra, GEED та співачки INSHAYA; стендап від Раміля Янгулова; сет від DJ Bodrov та благодійний аукціон — розіграш фотороботи документалістів війни Костянтина та Владислави Ліберових.

— Давайте подякуємо за третю, особливу, весну, яку нам подарували захисники України. Допоможіть військовим відчути нашу вдячність після важких страждань, які вони пережили. Дякуємо всім, хто долучається до програми "Врятуй кінцівку", — каже музикант Dima Libra.

Хедлайнером заходу стане HARNA — українська співачка й мультиінструменталістка, учасниця шоу "Голос країни 11" та нацвідбору на Євробачення 2020.

— Я проти ампутацій! Разом з артистами ми будемо збирати на операції для наших поранених. Приходь і приєднуйся до важливої мети! Разом ми — сила, — закликала HARNA.

Українські ортопеди не приховують, що стурбовані фактом масової реклами протезування кінцівок. Адже вважають, що ампутація — це найпростіший спосіб розв'язання проблеми, але цей шлях має ряд підводних каменів.

— Найгірше — коли оглядаєш молодого хлопця з ампутацією і розумієш, що цього можна було уникнути, — зазначає ортопед-травматолог, провідний експерт нацпрограми "Врятуй кінцівку" Василь Гайович.

Основним засобом ведення боїв війни Росії проти України є артилерійські, ракетні та мінометні обстріли і як результат — тисячі поранених з вогнепальними та мінно-вибуховими травмами рук та ніг.

— Кожен, хто прийде на концерт, зробить велику добру справу, — допоможе врятувати пораненого від ампутації руки чи ноги, — каже Денис Жгарьов організатор заходу, волонтер фонду "Здоров'я українського народу".

Благодійна вечорниця "Журба та Любов"

﻿Коли: 31 березня, початок о 17:00

Де: культурний простір "КультМотив"

Адреса: вул. Спаська, 36/31 (вул. Набережно-Хрещатицька 31/36)

Вартість: донат від 100 грн.

*Всі кошти підуть на лікування поранених в рамках нацпрограми #ВрятуйКінцівку.

Довідково: Фонд активно співпрацює з лікарнями по всій Україні. Найбільше операцій зі збереження кінцівок було профінансовано у Києві, Тернополі, Здолбунові, Рівному, Луцьку, Харкові та Хмельницькому.

З моменту старту нацпрограми вдалося врятувати 1200 кінцівок у постраждалих.

Щоб стати учасником програми й отримати допомогу, травмована людина або її лікар мають заповнити анкету на сайті фонду. Якщо людина потрапляє в програму — її будуть супроводжувати протягом усього лікування.