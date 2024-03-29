Вечеринка на католическую Пасху: в Киеве пройдет благотворительное музыкальное мероприятие и аукцион

Нацпрограмма "Спаси конечность" объединяет усилия с артистами, чтобы спасти раненых украинцев в результате вооруженного нападения России

В воскресенье, 31 марта, когда римокатолики и протестанты будут праздновать Пасху, в киевском культурном пространстве "КультМотив" (ул. Спасская, 36/31) состоится благотворительная вечеринка "Журба та Любов", цель которой — собрать средства на операции раненых защитников.

100% вырученных на мероприятии средств пойдут на финансирование нацпрограммы "Спаси конечность" от фонда "Здоровье украинского народа".

В программе вечера: выступления украинских музыкантов Dima Libra, GEED и певицы INSHAYA; стендап от Рамиля Янгулова; сет от DJ Bodrov и благотворительный аукцион – розыгрыш фотоработы документалистов войны Константина и Владиславы Либеровых.

— Давайте поблагодарим за третью, особую весну, которую нам подарили защитники Украины. Помогите военным почувствовать нашу благодарность после тяжелых страданий, которые они пережили. Спасибо всем, кто присоединяется к программе "Спаси конечность", — говорит музыкант Dima Libra.

Хедлайнером мероприятия станет HARNA — украинская певица и мультиинструменталистка, участница шоу "Голос країни 11" и нацотбора на Евровидение 2020.

– Я против ампутаций! Вместе с артистами мы собираем на операции для наших раненых. Приходи и присоединяйся к важной цели! Вместе мы – сила, – призвала HARNA.

Украинские ортопеды не скрывают, что озабочены фактом массовой рекламы протезирования конечностей. Потому что считают, что ампутация — самый простой способ решения проблемы, но этот путь имеет ряд подводных камней.

— Хуже всего — когда осматриваешь молодого парня с ампутацией и понимаешь, что этого можно было избежать, — отмечает ортопед-травматолог, ведущий эксперт нацпрограммы "Спаси конечность" Василий Гаевич.

Основным средством ведения боев войны России против Украины являются артиллерийские, ракетные и минометные обстрелы, и, как результат, тысячи раненых с огнестрельными и минно-взрывными травмами рук и ног.

— Каждый, кто придет на концерт, сделает большое добро, — поможет спасти раненого от ампутации руки или ноги, — говорит Денис Жгарев организатор мероприятия, волонтер фонда "Здоровье украинского народа".

Благотворительная вечеринка "Журба та Любов"

﻿Когда: 31 марта, начало в 17:00

Где: культурное пространство "КультМотив"

Адрес: ул. Спасская, 36/31 (ул. Набережно-Крещатицкая 31/36)

Стоимость: донат от 100 грн.

*Все средства пойдут на лечение раненых в рамках нацпрограммы

#ВрятуйКінцівку.

Справочно: Фонд активно сотрудничает с больницами по всей Украине. Больше всего операций по сохранению конечностей было профинансировано в Киеве, Тернополе, Здолбунове, Ровно, Луцке, Харькове и Хмельницком.

С момента старта нацпрограммы удалось спасти 1200 конечностей у пострадавших.

Чтобы стать участником программы и получить помощь, травмированный человек или его врач должны заполнить анкету на сайте фонда. Если человек попадает в программу, его будут сопровождать на протяжении всего лечения.