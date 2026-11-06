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Місто – майже руїна: як зараз виглядає Краматорськ менш ніж за 10 км від росіян (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Марія Назарова ,
Дата публікації
Читать на русском
Краматорськ Новина оновлена 06 листопада 2026, 18:02
Краматорськ. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У місті немає світла, води та газу

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Через постійні обстріли росіян Краматорськ Донецької області перетворився на руїни. У населеному пункті залишилося мало людей, але таки виїхати змогли не всі.

Прифронтове місто відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав, як Краматорськ виглядає сьогодні. Ці кадри нагадують апокаліпсис.

Ворог перебуває трохи менше, ніж за десяток кілометрів від населеного пункту і безперервно використовує різні види озброєння.

За словами кореспондента, у місті дуже багато розбитих та почорнілих будинків та мало людей.

Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську

Ворог не гребує атакувати дитячі садочки.

Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську
Руйнування в Краматорську

Така ж доля вже традиційно спіткала відділення Нової пошти.

Руйнування в Краматорську

Містом дуже небезпечно переміщатися на автомобілях. На кадрах велика кількість машин, що згоріли, серед яких можна помітити й автомобілі швидкої.

Швидкі згорілі в Краматорську
Знищені авто у Краматорську
Знищені авто у Краматорську

Уламки та вирви від боєприпасів на вулицях Краматорська теж не рідкісне явище.

Осколки в Краматорську
Осколки в Краматорську
Вирва в Краматорську

Місто намагається захищатися від FPV-дронів спеціальною сіткою. Місцями також можна зустріти бетонні пірамідки або зуби дракона. Це вже на випадок, коли росіяни спробують прорватися у сам Краматорськ.

Захисні споруди у Краматорську
Захисні споруди у Краматорську
Захисні споруди у Краматорську
Захисні споруди у Краматорську
Захисні споруди у Краматорську
Захисні споруди у Краматорську

Попри весь цей жах, у Краматорську все ще жевріє життя. У водоймі купаються качки, а на вулиці голуби шукають їжу. За словами жінки, яка прийшла погодувати собак та птахів, у будинку немає ні світла, ні газу, ні води. Проте, каже вона, завжди треба залишатись людьми.

Птахи в Краматорську
Птахи в Краматорську

Невелика кількість людей, яка з якихось причин не виїхала, виходить до міста у своїх справах, щоб швидко повернутись додому. Там хрест-навхрест заклеєні вікна як під час Другої світової.

Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ

"Донбас — це Україна", — нагадують написи на порожніх вулицях.

Раніше ми показали, що навіть попри постійні невибіркові терористичні удари росіян, осінь прикрасила Краматорськ дивовижними кольорами та наче повернула життя.

Теги:
#Відео #Фото #Краматорськ #Руїни #Ян Доброносов