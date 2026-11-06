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Чи врятують Київ від безводдя 10 генераторів для водоканалу: пояснення експерта

Автор
Надія Рибалко
Дата публікації
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"Київводоканал" Новина оновлена 06 листопада 2026, 12:10
"Київводоканал". Фото Колаж "Телеграфу"

Які насосні станції можуть залишитися без резерву і як блекаут вплине на опалення та каналізацію

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Скільки генераторів потрібно Києву, щоб навіть під час тривалого блекауту в оселях не зникла вода? Уряд вирішив передати столиці ще десять установок для роботи водоканалу. Проте чи достатньо цього обладнання, щоб убезпечити місто від перебоїв, і чому питання резервного живлення постало настільки гостро лише зараз?

Потреба в додаткових джерелах електроенергії стала очевидною після 3 листопада, коли через знеструмлення насосних станцій у Києві тимчасово припинилося водопостачання. Уже 5 листопада прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про передачу столиці десяти генераторів коштом резервного фонду. Ще 21 установку мають отримати 12 громад в інших регіонах.

Водночас "Київводоканал" уже має значний парк резервного обладнання. То чому навіть наявність генераторів не гарантує стабільної роботи системи під час масштабних відключень? І чи не повториться ситуація, коли разом зі світлом місто втрачає ще й доступ до води?

"Телеграф" звернувся по пояснення до віцепрезидента Української водної асоціації Артема Шири. В бліцінтерв'ю він розповів, на які об'єкти розраховані нові генератори, що відбувається з найбільш енергозалежними елементами водопровідної системи та які ризики тривале знеструмлення створює для опалення й каналізації.

Ключові факти з інтерв’ю:

  • Десять генераторів для Києва знижують ризики, але не розв'язують проблему.
  • Великі вузлові насосні станції лишаються без резервного живлення.
  • "Київводоканал" має близько 100–110 потужних генераторів.
  • Опалення залежить від підживлення водою: без нього в мережі падає тиск.

Чи достатньо 10 генераторів, які уряд виділив Києву, для безперебійного водопостачання в разі тривалого знеструмлення?

— Усе не так просто, як може здатися. Звісно, 10 генераторів — це недостатньо, але це все одно плюс. Далі постає більше запитань: як їх запускатимуть, як вони працюватимуть, чи забезпечені паливом і наскільки, що з підвезенням пального та заправкою. Бо, умовно кажучи, генератори вже виділено, і місто зможе ними користуватися.

Паливозаправних комплексів чи машин може бути недостатньо, а може, вже й вистачає. Цього я сказати не можу.

Від чого, крім генераторів, залежить водопостачання і водовідведення столиці?

— Головне в іншому: водопостачання та водовідведення Києва залежать не лише від водоканалу й генераторів. Є ще великі магістральні насосні станції, і водопровідні, і каналізаційні, де встановлено високовольтні насоси. Високовольтних генераторів, у принципі, не існує в природі. Від того, як працюватимуть такі установки, залежить дуже багато. У короткому коментарі я не зможу дати змістовної відповіді.

Надання генераторів — це великий плюс, оскільки вони знижують ризики. Чи буде ситуація зовсім критичною, наразі сказати неможливо. Повторюся, водоканал теж працює над тим, щоб не було аварій.

Які об’єкти зможуть забезпечити живленням ці 10 генераторів?

— Напевно, це генератори невеликої потужності, які забезпечать живленням малі каналізаційні насосні станції. Цього точно недостатньо. Є ще проблема, а точніше виклик, із постачанням дизельного пального. Ці установки поставлять на невеликі насосні станції, тобто вони забезпечать лише окремі частини міста.

Скільки таких установок уже є в розпорядженні "Київводоканалу"?

— Наскільки мені відомо, на "Київводоканалі" на сьогодні встановлено близько 100–110 генераторів досить великої потужності.

Чи готове місто до тривалого блекауту з погляду водопостачання?

— Під час тривалого блекауту проблеми будуть радше зі світлом, ніж із водою. Але якщо блекаут затягнеться, вода теж зупиниться. Вузлові насосні станції, як-от станція першого підйому чи велика каналізаційна станція, мають велику потужність. І саме на них таких генераторів немає.

Якщо вузлова станція зупиняється, станціям, які розташовані далі по гілці, просто нічого підкачувати. Отже, за повного блекауту води не буде, і зробити вже нічого не вдасться.

Чи можна якось убезпечити великі високовольтні насосні станції?

— Для цього треба будувати захисні споруди, і розмова про це вже триває. Схоже, навіть розробляють проєкти невеликих високовольтних електростанцій. Але радісних повідомлень, що їх встигнуть збудувати цієї зими, я поки не бачу. Імовірно, це станеться через кілька місяців або й за пару років.

Наразі, за наявною інформацією, усе перебуває на стадії замовлення чи проєкту.

Як може це вплинути на опалення? Якщо вода в системі є, її просто ганятимуть по колу?

— З опаленням цікава ситуація. Система опалення потребує постійного підживлення водою, водопровідною чи якоюсь іншою. Це називається підживлення тепломережі. Якщо її вимкнути, тиск одразу падає, і подача тепла припиняється.

Підживлення буває двох типів. Великі котельні, як-от ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що теж опалюють місто, мають власні водозабори та власну енергію. Коли вони виробляють електроенергію, то живлять насоси, мають надлишкове тепло й подають у мережу і воду, і тепло. Але ці станції в нас не працюють, і коли їх запустять, поки невідомо. Є інформація, що роботи тривають, проте коли саме їх завершать, я не знаю.

Невеликі насосні й котельні живляться від водопроводу. Щойно води в ньому не стане, у мережі впаде тиск, і котельню доведеться вимкнути.

Чи може система опалення Києва працювати, якщо підживлення є лише в окремих частинах міста?

— Я не знаю всієї структури міста. Можливо, система опалення в столиці цілісна, тож її можна підживлювати в одному місці, де є власний водозабір і електрика, а воду підігрівати в котельні без власного підживлення. Так це працює.

Про стан справ у Києві, чесно кажучи, не знаю. Доступу до такої інформації в мене немає, навіть не знаю, кого запитати.

Наскільки опалення вразливе порівняно з водопостачанням?

— Я думаю, що ситуація буде трохи м’якшою, ніж із водопроводом, бо є більше можливостей підтримувати мережу, але складнощі, безперечно, виникнуть. Якщо води не буде, це значно ускладнить роботу опалення, і якісь ділянки, напевно, відключатимуться. Адже на тепломережі теж є підкачувальні насоси по місту, а ця система складна, навіть складніша за водопровідну.

Гнучкості в ній, здається, трохи більше: усі готувалися, перебої з теплом уже були, тож, гадаю, до них підготовлені дещо краще. Але це лише припущення, внутрішньої інформації в мене немає.

Що буде з каналізацією за тривалого відключення світла і чи вплинуть на це генератори?

— Інформація така сама, як і щодо водопроводу: усе сказане вище стосується і каналізації. Є вузлові великі високовольтні насосні станції, які неможливо заживити від генератора, тобто ситуація та сама. Малі генератори підуть на невеликі насосні станції, і їх теж доведеться забезпечувати дизельним пальним. А кілька великих вузлових насосних станцій залишаються без живлення.

Теги:
#Київ #Вода #Київводоканал #Генератори #Артем Шира