Росіяни атакували мости Запоріжжя: чим особливі переправи через Дніпро

Повоєнні залізобетонні арки та сучасна переправа з опорою заввишки 166 метрів – як місто отримало ці споруди

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6 листопада у Запоріжжі, за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, атакували мости через Дніпро. Зокрема, перекрито рух мостом Преображенського.

Ще 5 листопада близько 16:30 моніторингові канали попереджали про загрозу запланованого ворожого удару по мосту Преображенського та Вантовому мосту. Це переправи різних епох, які забезпечують транспортний зв’язок через Дніпро та острів Хортицю. "Телеграф" розповідає, чим особливі ці переправи, який вигляд вони мають та яку роль відіграють у транспортній системі Запоріжжя

Мости Преображенського: чотири арки та одна велика

Мости Преображенського спорудили впродовж 1949–1952 років через Новий і Старий Дніпро, поєднавши береги міста з Хортицею. Проєкт розробив інженер Борис Преображенський, на честь якого переправи й отримали назву, розповідає туристичний портал Запоріжжя.

Їхня впізнавана риса – залізобетонні арки та два рівні руху. Верхній ярус призначений для залізниці, нижній – для автомобілів і пішоходів. Міст через Новий Дніпро має чотири арки, загальну довжину 560 метрів і висоту 54 метри.

Переправа через Старий Дніпро виглядає інакше: вона має одну велику арку, а довжина мосту становить 228 метрів. На час спорудження це був найбільший одноарковий залізобетонний міст в Україні. Обидві конструкції розраховували на спільне навантаження від потягів та автомобілів.

Мости Преображенського. Фото: zprz.city

Як дефіцит сталі визначив конструкцію переправ

Попередні сталеві переходи були зруйновані під час Другої світової війни. Для нових мостів бракувало високоміцної сталі, тому обрали залізобетон. Будівельники застосували пошарове бетонування, блочне армування та блочну опалубку – новаторські на той час рішення для споруд із такими прольотами.

Підготовка до будівництва тривала у 1946–1948 роках: сапери та водолази очищали річку від понад 12 тисяч тонн зруйнованих конструкцій і знешкоджували міни та бомби, пише Inform.zp.ua. Під час бетонування дерев’яну опалубку доводилося вкривати мішковиною та цілодобово поливати водою, щоб вона не деформувалася й не тріскалася від спеки.

Арки зробили порожнистими: всередині кожної проклали по три прохідні тунелі. Урочисте відкриття мостів відбулося 31 грудня 1952 року. Переправа через Старий Дніпро зберігала першість серед найдовших одноаркових мостів України до 1974 року, коли в Запоріжжі збудували новий Арочний міст.

Вантовий міст: висока опора та майже 20 років будівництва

Перші плани нових мостів через Дніпро в Запоріжжі з’явилися ще 1965 року, а Кабінет Міністрів затвердив проєкт у 2003-му, розповідає "Відбудова. Запоріжжя". Будівництво автомагістралі розпочали 30 серпня 2004 року й спочатку розраховували завершити за п’ять років. Натомість роботи затягнулися, а у 2014 році зупинилися через брак фінансування.

Повноцінно будівництво відновили у 2020 році в межах програми "Велике будівництво". У грудні того ж року відкрили першу частину балкового мосту через Старий Дніпро, а 22 січня 2022 року – першу частину Вантового мосту від Хортиці до лівого берега. На відкритті президент України Володимир Зеленський наголосив на значенні нового сполучення для жителів міста.

"Сьогодні ми з’єднуємо центр Запоріжжя та Хортицький район. Щодня жителі будуть швидше та зручніше добиратися на роботу та навчання. Важливо сказати, що наша кінцева мета – повністю добудувати мости", – сказав президент України Володимир Зеленський.

У силуеті Вантового мосту домінує основна опора заввишки 166 метрів – приблизно як 50-поверховий хмарочос. Металева основа важить близько 5200 тонн, а загальна маса конструкції перевищує 6000 тонн. До повномасштабного вторгнення ввечері міст підсвічували різними кольорами та українським орнаментом. Завершити весь комплекс планували до 24 серпня 2022 року, але цим планам завадила повномасштабна війна.

Вантовий міст

Раніше "Телеграф" розповідав, чому міст у Затоці не дає спокою росіянам.