Пилова буря або смог: чим небезпечне брудне повітря в Києві

Не уявляйте зайвого і не панікуйте, синоптики

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через пил. Запиленість, яку спостерігають кияни сьогодні, 1 квітня, не є пиловою бурею.

Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру. Фахівці пояснюють, що для такого метеорологічного явища потрібна швидкість повітря вище 12 м/с.

"Для того, щоб явище вважалося пиловою бурею, швидкість вітру має бути вище 12 м/с, а сама буря має тривати щонайменше 3 години", – йдеться у повідомленні.

Наразі синоптики не очікують посилення вітру, тому ймовірність бурі протягом наступних днів є низькою. Вони закликають українців не плутати це явище з пильною бурею та не піддаватися паніці.

"Не уявляйте зайвого і не панікуйте", – радять синоптики.

Чим небезпечне запилення повітря

Пил може подразнювати дихальні шляхи, що може призвести до загострення астми, хронічної обструктивної хвороби легень та інших респіраторних захворювань.

Запилення повітря може бути шкідливим для людей похилого віку та дітей.

Пил може дратувати шкіру, що може призвести до почервоніння, свербіння та подразнення. У людей з чутливою шкірою може викликати алергічні реакції.

Що робити при погіршенні якості повітря

Закрийте вікна та двері, щоб зменшити проникнення пилу в приміщення. Використовуйте очищувач повітря, якщо він є.

Пийте багато води. Вона допомагає вивести з організму токсини, які можуть накопичуватися через вдихання пилу.

Раніше "Телеграф" писав, що на Україну насувається пилова хмара аж з Сахари. Хмара вже дісталася однієї з частин нашої країни. Чим вона загрожує людям?