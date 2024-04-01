Київ стоїть через численні затори: де ускладнено рух транспорту

На деяких ділянках уповільнений рух авто через ДТП

1 квітня у киян почалося не з жартів, а із заторів. Ускладнений рух транспорту як на правому, так і на лівому берегах Києва.

Згідно з даними Google Maps, стоїть проспект Романа Шухевича через ДТП та ремонтні роботи на Північному мосту. Аналогічна ситуація склалася на проспекті Степана Бандери, де затори утворилися через аварію.

Затор з лівого берега на правий

На проспект Леоніда Каденюка ускладнений рух спостерігається у напрямку Дарницької площі, а на ділянці від проспекту Соборності до правого берега столиці (від Соцміста до Печерського шляхопроводу) щільність потоку значно вища за норму. Невеликі затримки спостерігаються на вулиці Петра Радзиня та Дарницькому мосту.

Тягучка на мосту Патона

Затори утворилися на Берестейському проспекті (від метро "Житомирська" до станції "Берестейська" та на ділянці дороги від "Шулявки" до Галицької площі), на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара та на вулиці Васильківській.

Ускладнення руху авто на Берестейському простекті

Ускладнено рух транспорту на відрізку дороги від проспекту Академіка Глушкова (починаючи з Одеської площі) до станції метро "Либідська".

Затори на Теремках

Традиційно проблемними з рухом виявилися Набережно-Рибальська (від озера Вербне до з’їзду з Гаванського мосту). Стоїть проспект Валерія Лобановського (від Совських ставків і на окремих ділянках до Олександрівської слобідки) та вулиця Вадима Гетьмана (від станції метро "Шулявська" до Караваєвих Дач – в обидва боки).

Частково ускладнено рух на проспекті Повітряних сил України (у бік проспекту Берестейського) та на окремих ділянках вулиці Великої Васильківської.

Уповільнений рух на проспекті Валерія Лобановського

Водіям рекомендується заздалегідь планувати маршрути та час.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.