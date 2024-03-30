Навіть якщо витіче вся вода з Київського моря: фахівець розповів, чи загрожує столиці затоплення

Київ катастрофічно не затопить

Нещодавні ракетні атаки Росії на енергосистему, а саме удари по ГЕС змусили киян занепокоїтися. Адже Київська ГЕС теж може бути під ударом, але у цьому разі вода не затопить місто.

Про це розповів Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації "ТСН". За його словами, кількість води, яка знаходиться у Київському морі, з підрахунків вчених, не становить загрози.

"Так от, у будь-якому випадку Київ катастрофічно не затопить, навіть його низинні райони – Поділ чи Оболонь", — сказав Попко.

Він додав, що у найгіршому варіанті максимум можливе тимчасове підтоплення деяких територій столиці біля Дніпра.

Щоб бути більш переконливим фахівець навів приклад 1970 року, коли стався великий скид води з Київської ГЕС. За його словами, тоді він з батьками перебував на дачі нижче Осокорків.

"Так от, вода там дійсно поступово піднялася, але не більше ніж на метр. Звісно все навколо підтопило, у воді плавали ванни, дошки, речі дачників. Але вода через пару днів зійшла", — сказав начальник КМВА.

Він наголосив, що це не завдало кардинальних руйнувань навіть благеньким дачним будинкам, "ну, можливо, десь штукатурка повідпадала".

Саме тому затоплення Києва у тих масштабах, яких усі бояться, не можливе. На думку експерта, звісно, пошкодження ГЕС спричинить катастрофу, але не настільки страшку, як усі малюють.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський назвав ціль ракетної атаки 29 березня. Ворог бив по Канівській та Дністровській ГЕС.