У Києві погіршилась якість повітря: як вберегти себе

Найвищий показник зафіксовано на лівому березі

Станом на ранок 22 березня у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Фахівці зафіксували підвищення концентрації зважених часток, тобто пилу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Найвищий показник забруднення повітря зафіксований на лівому березі столиці.

Індекс якості повітря (CAQI) складає 94. Це означає шкідливий рівень.

Карта індексів якості повітря

Ймовірною причиною погіршення стали метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

З метою покращення стану повітря та мінімізації впливу шкідливих речовин рекомендується:

Закрити вікна вдома та в приміщеннях, де ви перебуваєте.

Обмежити перебування на вулиці, особливо людям з хронічними захворюваннями дихальної системи, а також дітям та літнім людям.

Пити багато води, щоб зменшити вплив шкідливих домішок на організм.

Якщо у вас є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Радіаційний фон у Києві не перевищує норму.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода у Києві найближчими днями. Температура повітря вдень може сягнути до 12 градусів тепла.