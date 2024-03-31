На Україну насувається пилова хмара аж з Сахари: чим вона загрожує людям

Очікується погіршення якості повітря

У понеділок, 1 квітня, Україну накриє пил із Сахари. Хмара вже дісталася однієї з частин нашої країни.

Про це повідомляє метеорологічна станція Бориспіль. Зазначається, що найближчими днями очікується суттєве погіршення якості повітря.

Там також повідомили, що у неділю, 31 березня, пилом вже накрило Прикарпаття. А 1 квітня така ситуація буде по всій Україні.

"Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що пилова хмара вже дісталася Франції, Швейцарії та південної Німеччини. Пил з африканської пустелі забарвив небо у цих країнах у помаранчевий відтінок.

З Сахари щороку здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на початку квітня надзвичайно тепла погода збережеться у більшості областей, а середньодобові показники відповідатимуть першій половині травня.