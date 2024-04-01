Пылевая буря или смог: чем опасен грязный воздух в Киеве
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Не представляйте лишнего и не паникуйте, синоптики
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за пыли. Запыленность, наблюдаемая киевлянами сегодня, 1 апреля, не является пылевой бурей.
Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра. Специалисты объясняют, что для такого метеорологического явления требуется скорость воздуха выше 12 м/с.
"Для того, чтобы явление считалось пылевой бурей, скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а сама буря должна длиться не менее 3 часов", – говорится в сообщении.
Пока синоптики не ожидают усиления ветра, поэтому вероятность бури в течение следующих дней низкая. Они просят украинцев не путать это явление с пылевой бурей и не поддаваться панике.
"Не представляйте лишнего и не паникуйте", – советуют синоптики.
Чем опасно загрязнение воздуха
Пыль может раздражать дыхательные пути, что может привести к обострению астмы, хронической обструктивной болезни легких и другим респираторным заболеваниям.
Запыленность воздуха может быть вредным для пожилых людей и детей.
Пыль раздражать кожу, что может привести к покраснению, зуду. У людей с чувствительной кожей может вызывать аллергические реакции.
Что делать при ухудшении качества воздуха
Закройте окна и двери, чтобы уменьшить проникновение пыли в помещение. Используйте воздухоочиститель, если он есть.
Пейте много воды. Она помогает вывести из организма токсины, которые могут накапливаться из-за вдыхания пыли.
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