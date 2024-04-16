У Києві зростає захворюваність на кашлюк: чим він небезпечний і як уберегтися

В Україні спалахи кашлюку відбуваються кожні 3-4 роки

Останнім часом спостерігається зростання захворюваності на кашлюк — гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується нападами спазматичного кашлю та запаленням верхніх дихальних шляхів. Серед хворих найбільше дітей дошкільного та раннього шкільного віку.

Коклюш дуже заразний — він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я України у Facebook.

Так, з минулого року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року було зафіксовано 515 випадків захворювання. За аналогічний період 2023 року було зареєстровано всього 27 випадків. Це свідчить про те, що кашлюк поширюється територією України дуже швидкими темпами.

За даними МОЗ, 95,9% усіх хворих — це діти і всього 4,1% — дорослі. Більшість хворих — діти дошкільного та раннього шкільного віку.

Коклюш: що відомо про захворювання

Потрібно розуміти, що кашлюк дуже заразний, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні.

Найбільш небезпечною є хвороба для немовлят, у яких вона може викликати апное — тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених та немовлят хвороба може протікати тяжко, є високий ризик ускладнень і навіть смерті.

Старші діти та дорослі переважно одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно послаблює організм

Шляхи зараження

Єдиним джерелом кашлюку є заражена людина, яка становить небезпеку для оточуючих з перших днів переходу захворювання в активну форму. У перший тиждень появи кашлю та запалення верхніх дихальних шляхів усі хворі виділяють патоген у зовнішнє середовище. Поступово протягом 2-3 тижнів цей процес уповільнюється.

Велику небезпеку становлять заражені зі стертою формою захворювання (особливо для дітей), здатні передавати інфекцію оточуючим.

Передача інфекції відбувається лише за безпосереднього контакту із зараженим на відстані не більше 2 метрів.

У людини сприйнятливість до кашлюку висока. Найчастіше хворіють діти, зокрема новонароджені.

Після перенесеного кашлюку формується довічний і стійкий імунітет. Повторні захворювання спостерігаються, як правило, в літньому віці.

Симптоми

сухий кашель, що поступово посилюється;

хвороба починається, як звичайна застуда, але через 5-8 днів з’являються напади спазматичного кашлю;

кашель може супроводжуватися лихоманкою, нежиттю та іншими ознаками ГРВІ;

у немовлят кашель може не проявлятися, але в них може відбуватися зупинка дихання на короткий час;

занепокоєння і дратівливість;

риніт (у дітей виділення з носа особливо сильні) з в'язкими виділеннями;

Одужання починається через 4-8 тижнів, а іноді — від 2 до 6 місяців.

Ускладнення кашлюку:

запалення легень

запалення бронхів

емфізема легень

гнійний отит

епілептичні напади

запалення плевральних пелюсток, що оточують кожну частку легень

енцефалопатія.

Кашлюк може призвести до таких важких ускладнень, як:

зниження обсягу легень

крововилив у мозок

набряк мозку

розрив м’язів живота

пошкодження барабанних перетинок

грижі

потрапляння повітря до плевральної порожнини через пошкодження легень під час нападів кашлю

У дітей частим ускладненням кашлюку є хибний круп.

Як захиститись

Зростання числа хворих останніми роками набирає особливої сили, що пов’язано з великою кількістю невакцинованих дітей.

Ефективно захистити від захворювання може лише вакцина від кашлюку. Всім дітям необхідно робити щеплення. Усього має бути чотири вакцинації — у віці 2, 4, 6 та 18 місяців.

Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам на терміні від 16 до 32 тижнів вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці його життя до отримання нею вакцини.

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