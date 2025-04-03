Цей дешевий розчин відбілить ваш тюль: від жиру та пилу не залишиться ні сліду

Вам знадобляться два інгредієнти, які точно є в вас вдома

Білий тюль може з часом втратити свою чистоту і набути сірого або навіть жовтого відтінку. Причин цьому є багато — пил, тютюновий дим, жорстка вода, сонячне світло тощо. Багато господинь відразу викидають такий тюль, але не варто поспішати його позбуватися. Раніше ми розповідали, як відмити від жиру кухонні вікна, а тепер ділимося, як відбілити фіранки.

Брудний тюль псує зовнішній вигляд цілої кімнати. Відновити його дуже просто, причому без зайвих витрат. Разом з noviydoctor розповідаємо, як.

Як відбілити брудний тюль

Вам знадобляться:

рідке господарське мило;

засіб для миття посуду.

Фото: freepik

Спосіб застосування

Два інгредієнти треба розмішати у пропорції 1:1. Цим розчином треба натерти тюль і покласти у таз, заливши невеликою кількістю гарячої води.

У цій суміші тюль треба залишити на 3 години. За цей час усі жирові забруднення розщепляться, а мило видалить зовнішній бруд. Після цього тканину треба ретельно прополоскати і випрати у машинці, додавши столову ложку відбілювача прямо у барабан. У відсік для кондиціонера налийте трохи води і ковпачок ополіскувача для посудомийки.

Тепер ваш тюль буде сяяти чистотою. Вона буде радувати вас свіжістю і прикрашати кімнату.

Раніше "Телеграф" ділився головними секретами ідеально чистих вікон. Ми зібрали для вас найкращі засоби, які забезпечать кришталеву чистоту вікнам.