Цей дешевий розчин відбілить ваш тюль: від жиру та пилу не залишиться ні сліду
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Вам знадобляться два інгредієнти, які точно є в вас вдома
Білий тюль може з часом втратити свою чистоту і набути сірого або навіть жовтого відтінку. Причин цьому є багато — пил, тютюновий дим, жорстка вода, сонячне світло тощо. Багато господинь відразу викидають такий тюль, але не варто поспішати його позбуватися. Раніше ми розповідали, як відмити від жиру кухонні вікна, а тепер ділимося, як відбілити фіранки.
Брудний тюль псує зовнішній вигляд цілої кімнати. Відновити його дуже просто, причому без зайвих витрат. Разом з noviydoctor розповідаємо, як.
Як відбілити брудний тюль
Вам знадобляться:
- рідке господарське мило;
- засіб для миття посуду.
Спосіб застосування
Два інгредієнти треба розмішати у пропорції 1:1. Цим розчином треба натерти тюль і покласти у таз, заливши невеликою кількістю гарячої води.
У цій суміші тюль треба залишити на 3 години. За цей час усі жирові забруднення розщепляться, а мило видалить зовнішній бруд. Після цього тканину треба ретельно прополоскати і випрати у машинці, додавши столову ложку відбілювача прямо у барабан. У відсік для кондиціонера налийте трохи води і ковпачок ополіскувача для посудомийки.
Тепер ваш тюль буде сяяти чистотою. Вона буде радувати вас свіжістю і прикрашати кімнату.
Раніше "Телеграф" ділився головними секретами ідеально чистих вікон. Ми зібрали для вас найкращі засоби, які забезпечать кришталеву чистоту вікнам.