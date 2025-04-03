У переговорника Путіна у Києві живе батько-вчений: чому він заліг на дно і де засвітився з сином

Принаймні кілька гектарів землі під Києвом у власності Дмитрієва-старшого

Особа Кирила Дмитрієва – гендиректора Російського фонду прямих інвестицій, що наразі представляє країну-агресора на перемовинах з американцями – перебуває в центрі уваги. Та незлим тихим словом згадують його в Україні не тільки через це, але й через житлову аферу, яку він намагався провернути у себе на батьківщині – у Києві. Тут у столиці досі живе й працює батько перемовника Путіна – відомий науковець, йому ж належить кілька земельних ділянок на території області.

Про українське коріння Кирила Дмитрієва, що очолює з 2011 року РФПІ і є спецпредставником президента Росії з економічного співробітництва, медіа згадали через його активну участь у переговорному процесі. Зокрема, на цьому тижні у Вашингтоні він мав зустріч із спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. Народився й виріс Дмитрієв у Києві, але в 90-х поїхав навчатися до Америки, надихнувшись візитом до його родини гостей з-за океану в рамках програми "громадянської дипломатії". Та після закінчення Стенфорду вирішив будувати кар’єру в Росії (хоча й згодом здійснював камбек на батьківщину, відзначившись в забудовному скандалі – Авт.), при тому, що його батько – Олександр Петрович – на той момент вже був відомою постаттю у біофізиці в Україні, мав науковий ступінь доктора біологічних наук (захистив дисертацію у 1989 році у Московському держуніверситеті імені Михайла Ломоносова) й на той момент почав працювати в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

У мережі можна знайти лише кілька фото Дмитрієва-старшого й ті з офіційних сторінок

Трудиться Дмитрієв-старший, якому зараз 77 років, в цьому науковому закладі дотепер, на сторінці Інституту зазначено, що Олександр Петрович є головним науковим співробітником. Але за вказаним контактним телефоном "Телеграфу" повідомили, що наразі Дмитрієв перебуває у відпустці за власний рахунок, і як довго вона триватиме, невідомо. Аналогічну відповідь отримували журналісти інших видань ще наприкінці лютого. Тобто складається враження, що відпочити Дмитрієв-старший вирішив як раз зі сплеском перемовної кар’єри сина, адже вперше публічно в такі ролі Кирило Олександрович виступив в середині лютого. Тоді відбувся обмін американця Марка Фогеля на росіянина Олександра Вінника.

Наукову діяльність Дмитрієв-старший розпочався ще за радянських часів

З огляду на інформацію з відкритих джерел, а саме базу даних Skopus, минулого року Олександр Петрович у співавторстві з колегами публікував кілька наукових статей як в спеціалізованих українських, так й іноземних виданнях. Більш ранні публікації також представлені в його наукових профілях на інших тематичних платформах. Зокрема, Дмитрієв досліджував фітоалексини (антибактеріальні та протигрибкові речовини, що виробляються рослинами у відповідь на інфікування патогенами) і їх роль у стійкості рослин; механізми ушкодження та захисту рослин від УФ-В радіації; встановив закономірності впливу малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал рослин тощо. Крім того, на рахунку Олександра Петровича багаторічна викладацька діяльність у стінах Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка, він неодноразово виступав на конференціях за кордоном.

При цьому Олександр Дмитрієв начебто перебуває у складі наукової ради Російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена (від країн СНД). Відповідний запис, знаходиться на сайті ворожої наукової установи, де зазначено, що останні зміни до нього вносились в березні 2023 року.

На сайті РАН Дмитрієв-старший і досі зазначений як член наукової ради з радіобіології

Про життя поза наукою Дмитрієва-старшого наразі мало що відомо. Навіть фото на офіційних сайтах використовується лише кілька: одне, зроблене у молодому віці, ще два – в зрілому і відрізняються лише деталями одягу. За даними каналу ТСН, раніше Олександр Петрович з родиною мешкав на столичному Печерську, але наразі з'являється там нібито двічі на рік, щоб пересвідчитися, в якому стані квартира. При цьому в Держреєстрах відсутня інформація про нерухомість у столиці, що належить науковцю. За те, очевидно, йому належить земельна ділянка площею 2,59 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд та споруд (присадибна ділянка) у селі Березівка ​​Макарівського району. Щоправда, вона перебуває під арештом.

Одна з ділянок Дмитрієва-старшого перебуває під арештом

Знайшовся й інший цікавий момент. В кількох записах, датованих серпнем 2009 року, в Державних реєстрах батько та син Дмитрієви згадуються разом. Зокрема, йдеться про обтяження нерухомого майна, тобто юридичне обмеження права власника розпоряджатися чи користуватися майном. В переліку чотири земельні ділянки – одна площею 1,0334 га, друга – 1,1380 га, третя – 2,4565 га, четверта – 1,9872 га. Всі розташовані на території того ж села Березівка Макарівського району Київської області, що і попередня арештована ділянка. Тут власником зазначений Олександр Петрович, а з заявою про накладення заборони – його син Кирил Олександрович на підставі договору іпотеки.

В реєстрі за Дмитрієвим старшим - чотири ділянки, щоправда з обтяженнями

Саме в цьому населеному пункті будувалось котеджне містечко "Олімпік-Парк" (зараз має назву Нова Березівка). Продажем тут присадибних ділянок, на яких мали зводити житло, займались у 2008 році "Девелоперська компанія "Європа" та ТОВ "Траверз-Буд". У першої фірми в засновниках значиться кіпрська компанія "СЕЛАЙН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", в другій, що перебуває в стадії банкрутства – російська ТОВ "ЮР­ФІ­НАН­СКОН­САЛТ". За інформацією Олега Хаврука, який створив громадську організації з захисту прав мешканців містечка, з потенційними вкладниками на початку проєкту зустрічався особисто один з його ініціаторів, той самий Кирило Дмитрієв. На той момент він був керуючим партнером інвестфонду "Icon Private Equity" та повідомляв охочим отримати житло під Києвом, що йому належить третина проєкту "Олімпік Парк". Хаврук також наголошував, що гектари землі, на яких планувалось будівництво, оформлювались на батька Кирила – Олександра Петровича та ще одну фізичну особу – Миколу Лагуна, що був на той момент власником "Дельта банку". Загалом могло йтися про 290 гектарів.

Принаймні наразі можна підтвердити приналежність Дмитрієва-старшого загалом до 9,2 га землі в Березівці. До речі, ті самі 4 ділянки, за якими встановлені обтяження за зверненням сина науковця, фігурували у цивільній справі, яку розглядав у 2012 році Печерський районний суд м. Києва. З ухвали випливає, що ця земля була продана, новий власник гроші сплатив, але згодом дав задню. А саме хотів, щоб договір був визнаний недійсним, а кошти за оборудку з додаванням певної суми як моральну компенсацію були повернуті. Але яке рішення було ухвалене за цими об'єктами нерухомості наразі невідомо.

Земельні ділянки Дмитрієва-старшого були предметом судового розгляду

За даними медіа, це був лише один з кількох позовів, які подавали обмануті вкладники, адже більшість з них вклала гроші, у значній кількості випадків кредитні, й не отримала обіцяні котеджі. З 1090 запланованих була побудована тільки сотня, а до інфраструктури руки в забудовника так й не дійшли. Наприклад, в базі Опендатабот міститься ухвала Макарівського районного суду Київської області щодо визнання недійсними правочинів із землею, в яких фігурує ТОВ "Траверз-Буд". Також ця фірма разом з "особою 2", яку звуть Олександр Петрович (так само як Дмитрієва-старшого), фігурує ще в одній судовій справі про визнання договорів купівлі-продажу недійсними.

Таким чином виходить, що крім наукової діяльності Дмитрієв-старший ймовірно був долучений до оборудок сина, який згодом виїхав до Росії та дистанціювався від скандального проєкту з забудовою, а зараз знайшов себе як перемовник.

Як повідомляв "Телеграф", в адміністрації Трампа наполягають, що досягнення домовленості щодо припинення вогню вимагає компромісу як з боку України, так і Росії, наразі американці незадоволені позицією обох сторін.