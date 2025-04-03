"Буде бум": Трамп марить процвітанням після введення мит, але що насправді відбувається на ринку

Попри все президент США прогнозує процвітання

Дональд Трамп запевняє, що стан ринку зараз дуже добрий, а попереду – справжній економічний бум. Такими оптимістичними прогнозами президент США поділився після запровадження нових мит проти торгівельних партнерів.

"На ринку все йде дуже добре", "буде бум", — цитує слова Дональда Трампа у своєму повідомленні Clash Report. Проте, насправді ця оцінка різко контрастує з реальною ситуацією на світових біржах.

Після оголошення президентом США нової митної політики біржові показники стрімко обвалились. У четвер, 3 квітня, майже всі ключові фінансові майданчики світу продемонстрували значне падіння.

Американський індекс Nasdaq втратив 3,2% у ф'ючерсах. Не краща ситуація і в Європі, де індекси впали майже на 2%. Японський Nikkei опустився до восьмимісячного мінімуму, втративши одразу 3% вартості.

Удар по кишені відчули і технологічні компанії США. Apple за один день втратила понад 240 мільярдів доларів ринкової вартості, а її акції подешевшали на 7%. Чипмейкер Nvidia також у мінусі – мінус 5,6% капіталізації або близько 153 мільярдів доларів.

Інвестори почали шукати "тихі гавані" для своїх грошей. Ціна золота встановила новий історичний рекорд, перевищивши 3160 доларів за унцію. Японська валюта зміцнилась більш ніж на відсоток – до 147,29 єни за долар.

Фінансові експерти тепер вважають, що Центральний банк США може зменшити кредитні ставки. Дивно, але це відбувається саме тоді, коли нові мита майже точно підвищать ціни на товари для американців.

Державні цінні папери США також втрачають привабливість – їхня прибутковість знизилась до найнижчого рівня за останні п'ять місяців і становить лише 4,04%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що американський фондовий ринок втратив майже 2 трильйони доларів за лічені хвилини після підписання Дональдом Трампом указу про мита. А частина країн, в які експортується американська продукція, заявили про готовність вводити мита у відповідь.