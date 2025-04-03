Доля Маска ще не вирішена, але йому вже підшукали нове містечко поряд із улюбленим Дональдом

Разом з тим ЗМІ поспішили повідомити про швидку відставку соратника Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск, який, за словами його батька, захоплюється Путіним, залишиться "другом і радником" президента США після того, як піде з посади голови департаменту ефективності. Однак це станеться ще зараз.

Чутки про те, що Маск уже йде, не відповідають дійсності. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Ілон прийшов, і ми сказали, що нам потрібно, щоб він зробив уряд більш ефективним. Ми сказали, що це займе близько шести місяців, і це те, на що Ілон підписався, і його робота ще далеко не закінчена. У DOGE (Департамент ефективності уряду — ред.) багато роботи, і так, ця робота продовжиться після відходу Ілона. Але по суті Ілон залишиться другом і радником і для мене, і для президента, і він зробив багато хороших речей", — сказав Венс.

За його словами, було не зрозуміло, наскільки все забюрократизовано. Маск має ще багато роботи в цьому напрямку, і це точно займе набагато більше часу ніж пів року. Повідомлення про те, що Маск уже йде, віцепрезидент США назвав фейком.

Нагадаємо, 1 квітня Дональд Трамп заявив, що "у певний момент" DOGE перестане існувати, оскільки Ілон Маск, який його очолює, може залишатися як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів.

Наступного дня Politico з посиланням на три неназвані джерела у Білому домі повідомило, що Ілон Маск незабаром може відійти від своєї ролі. Причиною тому називали непередбачуваність глави SpaceX та його характер. За словами джерел, Трамп нібито вже повідомив своєму оточенню, що Маск незабаром покине адміністрацію.