ЗСУ зайшли у Бєлгородську область: в НАТО розповіли деталі (карта)

Масштаб наступу наразі невідомий

Українські сили проводять операції на території Росії, зокрема у Бєлгородській та Курській областях. Генерал Крістофер Каволі заявив, що наразі на території РФ перебуває українське військове угруповання.

Про це головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі повідомив під час відповіді на запитання щодо ситуації на полі бою. За його словами, ще минулого літа українські війська просунулись у Курську область і захопили значну її частину.

У відповідь російська армія навіть залучила північнокорейських військових, аби витіснити ЗСУ, і ставила за мету повністю вибити українців до кінця вересня 2024 року. Однак українські підрозділи досі утримують частину території Курщини, закріпившись на вигідних позиціях.

Щобільше, кілька тижнів тому українці здійснили нову атаку — цього разу вже в Бєлгородській області. За словами Каволі, сили ЗСУ просунулись і в цьому напрямку, хоча точний масштаб наступу наразі не уточнюється. Він підтвердив, що на півночі прикордоння тривають активні бойові дії, і ситуація змінюється постійно.

"Українці сьогодні залишаються на Курщині. Існує значна сила, яка утримує зменшену, але значну частину землі всередині Росії. Вони тримаються на дуже гарній оборонній території", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни готуються наступати на кількох напрямках. За словами заступник керівника Офісу президента Павла Паліси, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб.