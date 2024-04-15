У Києві почалося нашестя кліщів: які парки вже обробили і що потрібно знати

У деяких районах уже борються з цими павукоподібними

У столиці України розпочалися заходи з протидії поширенню кліщів. Вже проведено акарицидні обробки зелених зон у деяких парках Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів.

Про це повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд". Зокрема, обробку було проведено у:

парку "Перемога";

парку вздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка,

парку "Нивки";

парку з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

парку "Муромець";

сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Олександри Екстер;

сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської.

"Акарицидні заходи, які проводять згідно з нормами санітарного законодавства та методичними вказівками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, не несуть небезпеки для людей та тварин", — зазначається у повідомлені.

Які хвороби переносять кліщі

На Київщині найчастіше переносять хворобу Лайма (масштабно вражає організм людини та викликає хвороби серця, порушення в роботі нервової системи), піроплазмоз (бабезіоз) у собак.

У деяких регіонах України: кліщовий енцефаліт, туляремія тощо.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Рекомендується проконсультуватися з лікарем. Видалення кліща краще довірити фахівцю. Якщо немає можливості звернутися до лікаря, можна провести видалення самостійно. Для цього обережно розхитуйте кліща з боку вбік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки. Важливо закріпити нитку між хоботком тварини та шкірою людини.

При укусі кліща важливо видалити його разом із хоботком. Потім рану слід змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився, можна скористатися стерильною голкою.

Після процедури з видаленням не забудьте вимити руки з мильним засобом.

Після укусу кліща важливо стежити за своїм самопочуттям та станом місця укусу.

На що звернути увагу:

Симптоми, які можуть свідчити про зараження: головний біль, підвищення температури, слабкість.

Зміни в місці укусу: почервоніння, яке не зникає протягом тривалого часу. Біль або свербіння. Розростання плями або набряку.

Навіть якщо після укусу ви не помічаєте жодних видимих симптомів, це не означає, що ви не заразилися. Тому лікарі настійно рекомендують пройти обстеження на антитіла до бореліозу.

Як мінімізувати ризики укусу кліща

Одягайте головний убір і світлий однотонний одяг з довгими рукавами, що щільно прилягає до тіла. Так буде легше виявити павукоподібного на собі.

Місце для пікніку чи привалу звільняйте від сухої трави, гілок тощо в радіусі 20-25 м.

Під час прогулянки та після повернення додому уважно оглядайте себе і тих, хто поряд. Кліщі активно шукають тонкі місця на шкірі, і можуть довго перебувати на одязі або, навпаки, швидко отримати доступ до відкритого тіла. Тому рекомендується оглядати себе та інших кожні пів години, особливо після прогулянок.

Також повернувшись з прогулянки, одразу змініть одяг, білизну, ретельно їх огляньте, виперіть та попрасуйте.

Домашніх улюбленців обробляйте спеціальними ветеринарними засобами протягом всієї теплої пори року.

Використовуйте репеленти (засоби, що відлякують кліщів). Препарати слід купувати в аптеці, наносити відповідно до інструкції.

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