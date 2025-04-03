Росіяни готуються наступати на кількох напрямках: Паліса зробив низку важливих заяв

Росія порушує режим припинення вогню: в ОПУ розповіли про атаки та нарощення військ.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна вважає чинними домовленості про припинення вогню, однак Росія регулярно порушує їх, атакуючи критичну інфраструктуру.

Про це він повідомив під час зустрічі із журналістами 2 квітня, передає Суспільне.

Україна не передавала США точні координати критичних об’єктів

Паліса наголосив, що Україна не передавала США списку інфраструктурних об'єктів, обстріл яких Росією вважався б порушенням режиму припинення вогню.

"Йдеться про визначення інфраструктурних об’єктів, які для нас є критично важливими. Однак за жодних обставин координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду — ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів", – пояснив представник ОПУ.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ заявив, що українські сили дотримуються так званого "енергетичного перемир’я". Водночас, за даними Генштабу, російські пропагандистські ресурси поширюють фейки про нібито удари України по енергетичних об’єктах у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

РФ нарощує військове угруповання на 150 тисяч осіб

Павло Паліса також повідомив, що російська армія продовжує підготовку до активізації бойових дій та планує суттєво збільшити свою чисельність.

"За наявною інформацією, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Умовно це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій", – зазначив він.

За словами представника ОПУ, проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає, і вони активно формують нові підрозділи. Однак одночасно ввести в бій такі сили вони не можуть.

"Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", – пояснив Паліса.

DeepStateMAP: лінія фронту на 3 квітня 2025 року

Росія продовжує наступ, попри переговори

За його словами, російське командування веде консультації щодо припинення вогню, однак реально зацікавлене в цьому лише щодо морського напрямку. На суходолі ж росіяни намагаються поступово просуватися, зазнаючи при цьому значних втрат.

"На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів", – додав Паліса.

Раніше агенція Associated Press повідомила, що РФ готується до нового наступу на 1000-кілометровому фронті. Очікується, що це є частиною стратегії Кремля для посилення переговорних позицій.

Україна та партнери продовжують моніторити ситуацію

За даними української розвідки, упродовж останньої декади березня РФ неодноразово атакувала об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Попри це, Україна дотримується умов перемир'я та продовжує координувати дії з міжнародними партнерами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що армія Росії нібито нарощує чисельність військ та поповнює свої втрати швидше, ніж розраховували аналітики. Також вона оновлює бойову техніку та снаряди. Таку заяву зробив верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі на слуханнях у комітеті сенату США у справах збройних сил.