Погода готує "сюрприз" для Києва на Великдень: що прогнозують синоптики

Температура повітря залишатиметься комфортною

Великодні свята у 2025 році припадають на 20 квітня. В цей день у Києві очікується досить тепла весняна погода.

За прогнозами синоптиків, температура повітря коливатиметься від +9 до +15 градусів вдень. Про це свідчать дані Meteofor.

За прогнозами синоптиків, у Києві на Великдень буде хмарно, можливий короткочасний дощ. Попри це, температура повітря залишатиметься комфортною. Вночі стовпчики термометра показуватимуть близько +4 градусів, вранці потеплішає до +7. Вдень буде від +9 до +15 градусів тепла. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 3 метри на секунду.

Укргідрометцентр ще не опублікував детального прогнозу погоди на 20 квітня. Більш точна інформація буде доступна ближче до свята.

Якою буде погода на Великдень в інших регіонах України

На Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі в західних, північних і частково східних областях. Решта територій залишиться без значних опадів, розповів Главреду синоптик Станіслав Щедрін.

У південних областях температура буде найвищою — від +15 до +18 градусів. У західних областях повітря прогріється від +10 до +15 градусів. У північних, північно-східних та центральних регіонах температура коливатиметься в межах +10 — +15 градусів.

Синоптики прогнозують, що попри можливі дощі, температура повітря у квітні буде досить комфортною по всій території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що погода у квітні здивує своїми вибриками. Україну накриють сніг та грози.