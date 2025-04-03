Переможець чи переможений. Як Трамп відреагує на провал мирних переговорів по Україні

Президенту США Дональду Трампу потрібна була швидка мирна угода по Україні, щоб на Великдень, 20 квітня, відбулося повне припинення вогню. Однак встановлення для себе дедлайну у переговорах — це завжди помилка. Бо опонент може використати це проти нього.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів провідний експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд. Він нагадав, що Трамп обіцяв укласти мирну угоду за один день, але відступив від цих слів.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Путін хоче продовження війни, а Трамп може піти з переговорів: в США дали свій прогноз щодо України".

— Він намагається переконати всіх, що зробить це швидко, але, мабуть, уже зрозумів, що це був не надто розумний крок, — каже американський експерт. — Раніше Трамп говорив подібні речі через внутрішні передвиборчі причини в США. Уже на посаді він опинився в куту, в який сам себе загнав, давши Путіну можливість затягувати переговори, вимагати поступок і тиснути на Трампа, якщо той хоче швидкого результату.

На думку Джима Таунсенда, президент США може шукати привід сказати: "Росія не зацікавлена в мирі, вона не співпрацює, я виходжу з цього" — і звернеться до Європи зі словами: "Україна тепер повністю ваша справа".

— Він може так вчинити, але це змусить його виглядати лузером, а ми знаємо, Трамп не любить цього. Він хоче виглядати переможцем. Тож, навпаки, може вирішити подвоїти зусилля і почати тиснути на Путіна. І тоді постає проблема для Путіна: чи він ризикує втратити свою "рибу на гачку", чи просто каже: "Я не гратиму в цю гру" і теж відходить від [переговорів], — каже ексчиновник Пентагону.

За його словами, якщо Трамп намагатиметься прискорити процес, це лише дасть Путіну більше важелів впливу, і збільшить для президента США ризик виглядати великим лузером.

— Тож побачимо, як ці двоє будуть "перекидати м'яч" один одному, як у тенісі, — підсумував Джим Таунсенд.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Путін тримає Трампа на гачку.