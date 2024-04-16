Як скоротилося населення Києва за час війни: останні дані

У столиці проживає близько 350 тисяч зареєстрованих переселенців

Київ — це найнаселеніше місто України. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, у столиці проживало близько 2,952 мільйона осіб постійного населення.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України (зазвичай публікуються з деякою затримкою). За іншими джерелами, у Києві мешкало 3,8 мільйона людей (дані дослідження київської міської влади, демографічні прогнози та дані мобільних операторів).

Внаслідок бойових дій та бомбардувань значна частина жителів столиці була змушена покинути свої домівки. За оцінками ООН, на піку евакуації місто покинули понад 2 мільйони людей. Однак після деокупації Київської області та відносної стабілізації ситуації в самому Києві, багато людей почали повертатися до столиці.

За даними київської влади, станом на серпень 2023 року у Києві постійно проживає близько 3,2 мільйона людей. З них близько 350 тисяч — це зареєстровані переселенці з інших регіонів України.

Застосунок "Київ Цифровий" нарахував 3,13 мільйона населення столиці на серпень 2023 року.

Отже, можна сказати, що чисельність населення Києва за час війни скоротилося приблизно на 16%. Дані станом на 2024 рік відсутні.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує оренда квартир у Києві. Спостерігається стабільне подорожчання вартості житла. У зв’язку з цим вартість оренди квартир у столиці також знаходиться на досить високому рівні.