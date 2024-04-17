У Києві хочуть врятувати обміліле озеро Синє: що вже зроблено (відео)

Ситуація продовжує залишатися катастрофічною

У Києві на житловому масиві Виноградар у Подільському районі комунальники планують "реанімувати" обміліле озеро Синє. Вже шукають підрядника для виконання першочергових заходів для порятунку водойми.

Тендер на закупівлю послуг для реалізації першого етапу розчищення озера вже оголошено. Про це розповів журналістам директор столичного КП "Плесо".

Так, комунальне підприємство "Плесо" оголосило про початок процедури відкритих торгів на розчистку озера Синє у Подільському районі столиці. Після визначення переможця та укладання договору розпочнуться роботи з ревіталізації водойми.

"Перший етап — це розчищення озера. Роботи планується провести цього року. А вже другий етап — це всі роботи з благоустрою території. Їх ми відклали, оскільки зараз це не на часі", — зазначив директор КП.

Проектними рішеннями передбачається розчистити озеро для розкриття ґрунтових джерел, що, у свою чергу, призведе до додаткового його наповнення та покращить екологічний стан водойми.

Крім того, планується розчистити сполучну протоку та об’єднати озеро в кільце для вирівнювання рівнів води та запобігання застою води.

Раніше директор Департаменту захисту навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату Київської МДА Олександр Возний наголошував, що у пріоритеті — порятунок озера за рахунок його розчищення та днопоглиблення. Інші роботи, які передбачають благоустрій території навколо водоймища, будуть виконані за більш сприятливої економічної ситуації у місті.

"Рішення з цього приводу підтримали як місцеве суспільство, так і депутатський корпус. Сподіваємося, що пошук підрядника для виконання першочергових заходів щодо порятунку озера Синє буде успішним, і роботи на водоймі розпочнуться вже найближчим часом", — заявив Возний.

Нагадаємо, проблема з обміленням озера Синє виникла ще 2020 року. Вже тоді на замовлення комунального підприємства "Плесо" спеціалісти проводили науково-дослідні роботи на водоймі. Втім, за словами місцевих, зневоднене озеро так і не почали рятувати.

Наприкінці минулого року стало відомо, що КМВА погодила виділення з міського бюджету 35 млн гривень на роботи з ревіталізації водойми. Однак тендер, який оголосило комунальне підприємство "Плесо" в системі закупівель Prozorro (сума торгів зросла до майже 100 млн грн) на роботи з ревіталізації озера так і не відбувся.

Формальні причини — невідповідність пропозиції учасника, який визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена такою (відповідно до чинного законодавства); пропозиція учасника торгів не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

Синє озеро на Виноградарі

Як відомо, Синє озеро раніше вважалося найбільшим із водороздільних водойм столиці. До обмілення його довжина становила 700 метрів, ширина – до 200 м, а водна площа – близько 15 га. "Харчувалося" воно поверхневими та ґрунтовими водами.

Навколо цієї водойми у 1980-х роках було збудовано весь Синьоозерний масив. Озеро було популярною локацією для відпочинку, купання та риболовлі. У водоймі налічувалося близько 10 видів риби. Періодично там проводилося масштабне зариблення.

На тлі чергового будівельного буму у столиці користувачі соцмереж висловлювали побоювання, що згодом на місці озера з’являться нові висотки, якщо все залишити, так як є.

Озеро обміліло і висохло

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