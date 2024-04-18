У Києві можливе обмеження електропостачання: в "Укренерго" назвали причину

Виникла необхідність обмеження енергопостачання

Через похолодання в енергосистемі виник дефіцит потужності. Тому в Києві та інших містах можливі перебої з електропостачанням.

18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє диспетчерський центр НЕК "Укренерго".

"Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України. Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", — зазначається у повідомлені.

В "Укренерго" підкреслюють, що необхідність обмеження енергопостачання виникла через російські масовані ракетні й дронові атаки по українських електростанціях.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії", — закликають у компанії.

Варто дослухатися до рекомендацій та економно використовувати електроенергію. Для покращення роботи енергосистеми рекомендується використовувати енергомісткі прилади не в пікові години навантаження, які припадають на 19:00-22:00, а вночі або вранці.

Раніше "Телеграф" писав, що у зв'язку з підвищеним попитом на електроенергію, в Києві можуть бути запроваджені графіки відключення світла. За пів години будуть сповіщати щодо відключень.