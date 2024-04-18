В Киеве обмелевшее озеро Синее собрались "воскрешать" за огромные деньги из бюджета

Ситуация продолжает оставаться катастрафической

КП "Плесо" объявило тендер на закупку услуг по спасению обмелевшего озера Синее, которое расположено в Подольском районе Киева. В первую очередь, здесь планируют провести расчистку водоема, а затем уже заняться облагораживанием территории.

На строительные работы планируют потратить до 96,3 миллионов гривен. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Prozorro тендера.

Так, коммунальное предприятие "Плесо" объявило о начале процедуры открытых торгов на расчистку озера Синее в Подольском районе столицы. Уже 25 апреля должен состояться аукцион во время которого и выберут подрядчика, готового "реанимировать" водоем. Обжаловать условия закупки можно до 21 апреля.

После определения победителя и заключения договора начнутся работы по ревитализации водоема. По условиям договора, работы должны быть выполнены до конца 2024 года или до полного выполнения соглашения.

Тендер на 96, 3 млн грн

В первую очередь здесь планируют провести расчистку северной и южной части озера для вскрытия грунтовых источников, что, в свою очередь, приведет к дополнительному наполнению водоема и улучшит его экологическое состояние. Кроме того, планируется расчистить соединительный пролив и объединить озеро в кольцо для выравнивания уровней воды и предотвращения застоя.

На втором этапе должны начаться работы по облагораживанию территории озера. Сюда входит вырубка 19 деревьев, уборка травы и зарослей кустарника, а также обустройство пляжной зоны. В планах также есть укрепление береговой линии, монтаж 39 уличных фонарей на солнечных батареях и высадка 31 дерева.

На последнем этапе на территории озера Синее планируют организовать смотровую площадку, обустроить пешеходные зоны с тактильной плиткой и велодорожки, а также построить детский комплекс и домики для птиц.

В пляжной зоне должны появиться раздевалки, пляжные навесы, душевые, беседки и спасательная башня. Кроме этого, на территории озера хотят установить скамейки с навесами, урны, 4 биотуалета и построить еще одну стационарную общественную уборную.

Однако, по словам директора КП "Плесо", в первую очередь стоит задача спасти водоем и провести его расчистку. Все же работы по благоустройству территории сейчас "на на часи" и будут проведены после стабилизации ситуации.

Напомним, проблема с обмелением этого украшения спального массива возникла еще в 2020 году. Уже тогда по заказу коммунального предприятия "Плесо" специалисты проводили научно-исследовательские работы на водоеме. Впрочем, обезвоженное озеро так и не начали спасать.

В конце прошлого года стало известно, что КМВА согласовала выделение из городского бюджета 35 млн. гривен на работы по ревитализации водоема. Однако тендер, объявивший коммунальное предприятие "Плесо" в системе закупок Prozorro (сумма торгов выросла до почти 100 млн грн) на работы по ревитализации озера так и не состоялся.

Формальные причины — предложение участника торгов не отвечало условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки.

Озеро Синее было жемчужиной Виноградаря

Как известно, Синее озеро — бессточный водоем на южной окраине Пуща-Водицкого леса, на западной окраине жилмассива Виноградарь. Крупнейшее из природных водораздельных озер Киева.

Озеро находится на плоской равнине между долинами рек Днепр и Ирпень. До обмеления его длина составляла 700 метров, ширина – до 200 м, а водная площадь – около 15 га.

Вокруг этого водоема в 1980-х годах был построен весь Синеозерный массив. Озеро было популярной локацией для отдыха, купания и рыбалки. В водоеме водились 12 видов рыбы. Периодически там проводилось масштабное зарыбление.

Название озера происходит от необычного синеватого цвета воды. По официальной научной версии, такой оттенок дают мергелистые, супесчаные отложения, образовавшиеся еще в Ледниковый период. Поэтому дно озера устлано синеватым илом.

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