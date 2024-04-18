З проживанням та преміями: у Києві пропонують роботу для пенсіонерів віком від 60 років

Столичні роботодавці готові брати до себе у команду пенсіонерів

Незважаючи на те, що мінімальна пенсія в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці навіть після виходу на заслужений відпочинок. Роботодавці готові брати до себе в команду людей похилого віку, оскільки цінують їхні знання та багаторічний досвід.

На сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується робота для кандидатів навіть старше 60 років. Цікаво, що роботодавці готові взяти до себе в команду як жінок, і чоловіків пенсійного віку.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії, які обіцяють пенсіонерам у Києві непогану зарплатню та навіть безкоштовне проживання.

Комендант у хостел

Ця посада відіграє велику роль, оскільки адміністратор є "обличчям" компанії чи готелю і завжди першим зустрічає гостей. На посаду коменданта готові взяти жінку пенсійного віку з активною життєвою позицією, відкритістю та вмінням знаходити спільну мову з різними типами клієнтів.

Готові взяти людину без досвіду роботи та надати кандидату безкоштовне житло.

Вимоги до кандидатів:

доброзичливість та вміння створювати добрі стосунки з колегами та гостями

відсутність шкідливих звичок

обов’язкове проживання у хостелі

Зарплата: від 8 тисяч гривень

Працівник складу

Спокійна робота для людей пенсійного віку. Робочий день – з 16.00 до 22.00. Людину без досвіду роботи на аналогічній посаді готові всьому навчити за декілька тижнів. Головне — це бажання та активна життєва позиція.

Вимоги до кандидатів:

права водія будуть плюсом

відсутність шкідливих звичок

відповідальність

Зарплата: 8 тисяч гривень

Сторож у ліцей

Відкрито вакансію сторожа у навчальному закладі у Солом’янському районі міста Києва. Повна зайнятість – з 8.00 до 18.00, з понеділка до п’ятниці.

Готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера (до 65 років). Досвід роботи від 1 року. Обов’язки: зустрічати учасників навчального процесу та слідкувати за переміщенням відвідувачів.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність

пунктуальність

ввічливість

чуйність

Зарплата: 6 тисяч гривень

Продавець у кіоск з продажу штучного товару

У торгові точки, які розташовані у різних районах Києва, потрібна жінка до 65 років. Кандидатам обіцяють спокійну, нескладну сидячу роботу. Умови роботи комфортні: з 7:00 до 20:00.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність

пунктуальність

досвід у торгівлі буде плюсом

Зарплата: 700-800 гривень на день

Столяр/сантехнік навчального корпусу

До педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка потрібний технічно підготовлений столяр та технічно підготовлений сантехнік. Готові взяти чоловіка до 65 років. Обов’язки: працівник навчального корпусу. На кандидата чакає зарплатня плюс премії.

Вимоги до кандидатів:

документи про освіту: ПТУ чи курси. Також допускається кандидат за наявності запису про стаж роботи у трудовій книжці замість документа про освіту.

відповідальність

пунктуальність

Зарплата: 12 тисяч гривень

Двірник, комплексний працівник

Пенсіонерам у Києві пропонують попрацювати двірником чи комплексним працівником. Робота на свіжому повітрі здебільшого. Весна-літо: стрижка газонів газонокосаркою, полив насаджень. Осінь: збирання листя. Зима: прибирання снігу відповідно.

Вимоги до кандидатів:

відсутність шкідливих звичок

гарна фізична форма

відповідальність

Зарплата: 6 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві можливе обмеження електропостачання. Слід дослухатися до рекомендацій та економно використовувати електроенергію.