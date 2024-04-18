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З проживанням та преміями: у Києві пропонують роботу для пенсіонерів віком від 60 років

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Ілюстрація Новина оновлена 18 квітня 2024, 11:25
Ілюстрація. Фото pexels.com

Столичні роботодавці готові брати до себе у команду пенсіонерів

Незважаючи на те, що мінімальна пенсія в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці навіть після виходу на заслужений відпочинок. Роботодавці готові брати до себе в команду людей похилого віку, оскільки цінують їхні знання та багаторічний досвід.

На сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується робота для кандидатів навіть старше 60 років. Цікаво, що роботодавці готові взяти до себе в команду як жінок, і чоловіків пенсійного віку.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії, які обіцяють пенсіонерам у Києві непогану зарплатню та навіть безкоштовне проживання.

Комендант у хостел

Ця посада відіграє велику роль, оскільки адміністратор є "обличчям" компанії чи готелю і завжди першим зустрічає гостей. На посаду коменданта готові взяти жінку пенсійного віку з активною життєвою позицією, відкритістю та вмінням знаходити спільну мову з різними типами клієнтів.

Готові взяти людину без досвіду роботи та надати кандидату безкоштовне житло.

Вимоги до кандидатів:

  • доброзичливість та вміння створювати добрі стосунки з колегами та гостями
  • відсутність шкідливих звичок
  • обов’язкове проживання у хостелі

Зарплата: від 8 тисяч гривень

Працівник складу

Спокійна робота для людей пенсійного віку. Робочий день – з 16.00 до 22.00. Людину без досвіду роботи на аналогічній посаді готові всьому навчити за декілька тижнів. Головне — це бажання та активна життєва позиція.

Вимоги до кандидатів:

  • права водія будуть плюсом
  • відсутність шкідливих звичок
  • відповідальність

Зарплата: 8 тисяч гривень

Сторож у ліцей

Відкрито вакансію сторожа у навчальному закладі у Солом’янському районі міста Києва. Повна зайнятість – з 8.00 до 18.00, з понеділка до п’ятниці.

Готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера (до 65 років). Досвід роботи від 1 року. Обов’язки: зустрічати учасників навчального процесу та слідкувати за переміщенням відвідувачів.

Вимоги до кандидатів:

  • відповідальність
  • пунктуальність
  • ввічливість
  • чуйність

Зарплата: 6 тисяч гривень

Продавець у кіоск з продажу штучного товару

У торгові точки, які розташовані у різних районах Києва, потрібна жінка до 65 років. Кандидатам обіцяють спокійну, нескладну сидячу роботу. Умови роботи комфортні: з 7:00 до 20:00.

Вимоги до кандидатів:

  • відповідальність
  • пунктуальність
  • досвід у торгівлі буде плюсом

Зарплата: 700-800 гривень на день

Столяр/сантехнік навчального корпусу

До педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка потрібний технічно підготовлений столяр та технічно підготовлений сантехнік. Готові взяти чоловіка до 65 років. Обов’язки: працівник навчального корпусу. На кандидата чакає зарплатня плюс премії.

Вимоги до кандидатів:

  • документи про освіту: ПТУ чи курси. Також допускається кандидат за наявності запису про стаж роботи у трудовій книжці замість документа про освіту.
  • відповідальність
  • пунктуальність

Зарплата: 12 тисяч гривень

Двірник, комплексний працівник

Пенсіонерам у Києві пропонують попрацювати двірником чи комплексним працівником. Робота на свіжому повітрі здебільшого. Весна-літо: стрижка газонів газонокосаркою, полив насаджень. Осінь: збирання листя. Зима: прибирання снігу відповідно.

Вимоги до кандидатів:

  • відсутність шкідливих звичок
  • гарна фізична форма
  • відповідальність

Зарплата: 6 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві можливе обмеження електропостачання. Слід дослухатися до рекомендацій та економно використовувати електроенергію.

Теги:
#Київ #Робота #Пенсіонери #Вакансії