Жорстоку няню, яка била дитину в автобусі, знайшли журналісти: що їй загрожує (відео)

Мати дівчинки шокована подією

Днями у соціальній мережі Facebook було опубліковано відео того, як жінка б’є долонею по обличчю маленьку дівчинку. Все відбувається у салоні автобуса на очах у пасажирів.

Журналістам вдалося знайти всіх учасників інциденту та поспілкуватися з мамою дівчинки. Як виявилося, дитину била та залякувала няня, яка вже рік сидить із дитиною.

Як стало відомо, кричущий інцидент стався в салоні столичного автобуса №42. Пасажири звернули увагу на те, як жінка кілька разів б’є по обличчю маленьку дівчинку, а потім хапає її за рукав кофти і грубо виводить з автобуса.

Те, що сталося, зафіксували на камеру мобільного телефону і потім опублікували в соцмережі. Відео одразу ж викликало широкий суспільний резонанс.

Користувачі соцмережі впізнали жінку на відео. Як виявилося, штурхала дитину київська няня.

Ольга Петрівна пішла на контакт із журналістами та розповіла про те, що жодної агресії не виявляла, а виконувала бажання дівчинки.

"Вона почала засипати і попросила її розбудити. Я шльопнула її легенько по щоці і на цьому все", — заявила "няня".

Мама дівчинки розповіла, що Ольга Петрівна справді є нянькою її 4-річної доньки та сидить із дитиною вже близько року. За роботу няні платили приблизно 9 тисяч гривень на місяць і жінка навіть не підозрювала, що з її дитиною настільки грубо поводяться.

Як вдалося дізнатися, дівчинку няня також регулярно залякувала і говорила їй про те, що якщо вона хоч щось розповість дорослим, то її відберуть у мами.

Шокуюче відео мама дитини випадково знайшла в одному зі столичних Телеграм-каналів і одразу ж звернулася в поліцію. Наразі на няню склали адміністративний протокол за хуліганство. Їй може загрожувати штраф або ж виправні/громадські роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві патрульні врятували 2-річного хлопчика, який сидів на підвіконні та ледве тримався за край. Горе-мати в цей момент перебувала у стані сп’яніння та спала.