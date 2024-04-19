Борги та договір на будівництво 15 ЖК: що залишив за собою ректор НАУ Луцький

В університету залишилися непогашені рахунки

На території Національного авіаційного університету могли б звести аж 15 житлових комплексів. Боротьба за збереження вишу як технічного університету, а не просто земельної ділянки для забудови, триває вже з 2015 року.

Про це заявила новопризначена в. о. ректора Ксенія Семенова в інтерв'ю LB.ua. На запитання, що залишив попередник Максим Луцький, вона відповіла коротко.

"Борги, договір на будівництво 15 житлових комплексів просто тут, на території. Тільки заїжджай і будуй.

Дуже багато викладачів пішли або в КПІ, або в Шевченка. І це теж несправедливо, бо держава встановила в цих університетах подвійні оклади праці. Чому? Вони кращі за нас? Як і хто це поміряв? Я вважаю, що це суто корпоративне лобіювання", — каже Семенова.

Про борги в. о. ректора мала на увазі зарплати в Льотній академії в Кропивницькому. А також непогашені рахунки за опалення.

"Грошей зараз, по суті, немає. Доходи від іноземних студентів упали після повномасштабного вторгнення, контрактників теж менше, науково-інноваційну діяльність університет не веде, грантів немає. І тепер треба думати, де їх брати", — зазначає Семенова.

Також вона підкреслила, що скорочення фінансування буде не тільки для НАУ, а й для всіх університетів.

"Немає такого, що Кабмін сказав: "Реформуйте університет, ось вам два мільярди". Ні, грошей немає, бо війна. І цього року скорочення фінансування буде для всіх університетів. І ми знали, що ми в цій ситуації, усі університети знають. Тільки ми визнаємо, що це проблема і що треба щось робити", — каже в. о. ректора.

Нагадуємо, роками територію НАУ забудували багатоповерхівками. Рік тому журналісти провели розслідування, їм вдалося викрити ректора університету Максима Луцького у рейдерстві та намаганнях незаконно присвоїти житло у будинку на території вишу.

Як зазначає Семенова, що це нічим не закінчилося: "Сюжетом Бігус.інфо, а далі ніяких кримінальних справ. На цей момент квартири в реєстрі закріплені за фізичними особами. Ми будемо це оскаржувати".

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗМІ розкопали чим володіє керівництво Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА. Члени цієї установи за деклараціями мають десятки тисяч національної та іноземної валют.