Платне паркування у Києві повертається: коли почне діяти

На вихідних плата не стягується

У понеділок, 22 квітня, у Києві відновлюється платне паркування на муніципальних паркінгах. Діє воно в будні дні з 8:00 до 22:00.

Про це повідомляє "Київ Цифровий". У суботу та неділю паркування безкоштовне.

Також сервіс нагадує, як паркуватися з комфортом і без штрафів. Для цього налаштуйте сповіщення.

"Дозвольте сповіщення в налаштуваннях телефона та перевірте їх підключення у розділі "Сповіщення" в профілі, тоді щогодини ми будемо нагадувати про активне паркування. Якщо забудете завершити його, о 22:00 зупинимо паркування автоматично", — зазначає "Київ Цифровий".

Якщо ви не хочете покладатися на сповіщення, ви можете встановити автоматичне завершення паркування.

"Залишаєте авто на паркінгу після 22:00, радше встановити автоматичне завершення паркування. Щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій зупинити", — радять у сервісі.

Нагадуємо, оплатити паркування можна через мобільний додаток "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити п’ять простих кроків та дотримуватися інструкції.

у "Києві цифровому" виберіть "Сервіси водія" → "Погодинне паркування"

виберіть номер авто зі списку або вкажіть його

виберіть адресу та номер паркувального майданчика зі списку або ж він автоматично визначиться за геолокацією

натисніть "Почати паркування"

не забудьте натиснути "Завершити паркування", як тільки ваше авто залишить паркінг.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві закрили штрафмайданчик на Подолі для тимчасового зберігання евакуйованих за порушення ПДР транспортних засобів. Тепер авто з правого берега можуть забрати на лівий.