Долги и договор на строительство 15 ЖК: что оставил за собой ректор НАУ Луцкий

У университета остались непогашенные счета

На территории Национального авиационного университета могли бы возвести 15 жилых комплексов. Борьба за сохранение вуза как технического университета, а не просто земельного участка для застройки продолжается уже с 2015 года.

Об этом заявила новоназначенная и. о. ректора Ксения Семенова в интервью LB.ua. На вопрос, что оставил предшественник Максим Луцкий, она ответила коротко.

"Долги, договор на строительство 15 жилых комплексов прямо здесь, на территории. Только заезжай и строй.

Очень многие преподаватели ушли либо в КПИ, либо в Шевченко. И это тоже несправедливо, потому что государство установило в этих университетах двойные оклады труда. Почему? Они лучше нас? Как и кто это померил? Я считаю, что это чисто корпоративное лоббирование", – говорит Семенова.

О долгах и. о. ректора имела в виду зарплаты в Летной академии в Кропивницком. А также непогашенные счета за отопление.

"Денег сейчас, в сущности, нет. Доходы от иностранных студентов упали после полномасштабного вторжения, контрактников тоже меньше, научно-инновационную деятельность университет не ведет, грантов нет. И теперь надо думать, где их брать", — отмечает Семенова.

Также она подчеркнула, что сокращение финансирования будет не только НАУ, но и всем университетам.

"Нет такого, что Кабмин сказал: "Реформируйте университет, вот вам два миллиарда". Нет, денег нет, потому что война. И в этом году сокращение финансирования будет для всех университетов. И мы знали, что мы в этой ситуации, все университеты знают. Только мы признаем, что это проблема и что нужно что-то делать", — говорит и. о. ректора.

Напомним, годами территорию НАУ застроили многоэтажками. Год назад журналисты провели расследование, им удалось разоблачить ректора университета Максима Луцкого в рейдерстве и попытках незаконно присвоить жилье в доме на территории вуза.

Как отмечает Семенова, что это ничем не закончилось: "Сюжетом Бигус.инфо, а дальше никаких уголовных дел. К настоящему моменту квартиры в реестре закреплены за физическими лицами. Мы будем это обжаловать".

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