Під "подушками" тисячі доларів, а в гаражах новенькі авто: чим володіють члени антикорупційного департаменту КМДА

Чиновники мають значну кількість нерухомості

У ЗМІ розкопали чим володіє керівництво Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА. Члени цієї установи за деклараціями мають десятки тисяч національної та іноземної валют.

Про це йдеться на порталі "Хрещатик 36". Директор антикорупційного департаменту Олег Тимошенко володіє двома квартирами: службовою 59 кв. м у Шевченківському районі Києва та приватною 73 кв. м у місті Бахмут.

Також він має автомобіль Mitsubishi Galant 2008 року випуску та Volkswagen TIGUAN 2020 року випуску, який він придбав у 2023 році за 950 тис. грн.

Задекларований річний дохід пана Тимошенка за 2023 рік склав 589 тис. грн. Згідно з декларацією, пан Тимошенко зберігає 300 тис. грн готівкою та $53 тис.

Заступник директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА Андрій Онищенко має службову квартиру 30,8 кв. м у Києві, яку він отримав у 2011 році. Пан Онищенко володіє земельною ділянкою 10 соток у Генічеській ОТГ (наразі перебуває в окупації). Також він має автомобіль Mitsubishi Lancer 2008 року випуску.

Задекларований річний дохід заступника за 2023 рік склав 1 млн. 827 тис. грн. Онищенко зберігає $47 тис.

Заступник директора Департаменту Сергій Вдовиченко володіє значною кількістю нерухомості, включаючи квартири, земельні ділянки та гараж. Його загальний дохід за 2023 рік склав 423 тис. грн. Він також має автомобіль Toyota Camry 2017 року випуску.

Нерухомість, що має пан Вдовиченко:

У с. Софіївська Борщагівка квартира 69,6 кв.м, гараж 12,5 кв.м, квартира 69,2 кв.м;

У с. Бужанка Черкаської обл. три земельні ділянки площею 29,5 соток, 18 соток та 2 га;

У с. Дібрівка Черкаської обл. чотири земельні ділянки площею 2,2 га, 2,8 га і дві по 3,7;

Ще дві земельні ділянки площею 89 соток с. Смільчинці Черкаської обл.

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