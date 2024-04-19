Ціни різко обвалилися: скільки коштують квартири на вторинному ринку в Києві

Найдорожчі квартири у столиці продаються у Печерському районі

У квітні в Києві несподівано почався обвал цін на вторинному ринку нерухомості. Експерти зазначають, що влітку можливе деяке "пожвавлення", проте зараз все менше людей готове витрачати гроші на покупку житла у столиці.

Варто також відзначити, що попит на вторинному ринку столичного житла не можна порівняти з довоєнним — він менший на 50-60%. Детальніше про стан ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування, наявності ремонту та рівня комфортабельності самого будинку.

Так, середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві на вторинному ринку становить 70 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на "вторинці" реально купити в столиці за 53 тисячі доларів США, що на 2 тисячі дешевше, ніж просили за аналогічну квартиру ще в березні поточного року.

Середня ціна однушки на "вторинці"

Найдорожчі однокімнатні квартири на "вторинці" продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Однак ціни на нерухомість у квітні різко відрізняються від тих, що були у березні.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 120 000 $ замість 126 000 $. У Шевченківському районі у квітні квадратний метр на вторинному ринку коштує — 79 500 $, а в Голосіївському 69 900 $.

На вторинному ринку "найдешевші" однокімнатні квартири продаються в Оболонському (54 000 $), Святошинському (48 000 $) та Деснянському (41 900 $) районах Києва.

Порівняння цін у березні та квітні 2024 року

Вартість квартири на "вторинці" залежить не тільки від району, в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 20 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Квартири з ремонтом коштують дорожче

Квартиру без ремонту можна купити на 5-20 тисяч доларів дешевше

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 85 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двокімнатну квартиру на "вторинці" реально купити в столиці за 69 750 $.

Середня ціна двокімнатної квартири на "вторинці"

Найдорожчі двушки на "вторинці" також традиційно продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Однак і тут спостерігається обвал цін.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 175 000 $, хоча в березні 2024 за неї просили 186 500 $. У Шевченківському ж районі Києва двушка на "вторинці" у квітні 2024 року коштує — 120 тисяч доларів, а в Голосіївському — 110 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" двійки продаються в Дніпровському (75 000 $), Святошинському (66 000 $) та Деснянському (58 000 $) районах Києва.

Порівняння цін у березні та квітні 2024 року

За двушку з ремонтом на "вторинці" доведеться віддати на 5 — 25 тисяч доларів дорожче, ніж без нього. Також на ціну впливає район, в якому розташована квартира, поверх, інфраструктура та стан самого будинку.

Квартири з ремонтом коштують дорожче

Двушку без ремонту можна купити на 5-25 тисяч $ дешевше

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить 150 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається традиційно у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську обійдеться покупцям у квітні 2024 року в 310 000 $, замість 315 500 $, які просили за аналогічну житлову площу в березні 2024 року.

У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 190 тисяч доларів, а в Голосіївському — 142 тисячі доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" квартири продаються в Дніпровському ( 104 800 $ ), Святошинському ( 88 000 $ ) та Деснянському ( 72 000 $ ) районах Києва.

Порівняння цін у березні та квітні 2024 року

У Києві 3-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 20-50 тисяч доларів дорожче, ніж без нього. Тож, обираючи житло без ремонту можна пристойно заощадити.

Ціни за квартири з ремонтом "кусаються"

Квартиру без ремонту можна купити набагато дешевше

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