У Києві почали цвісти магнолії та сакури: де їх можна побачити (фото, відео)
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Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин
У Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння магнолій, а в парку Кіото вже на повну силу розпускаються сакури. Саме в цих місцях зібрані одні з найбільших колекцій цих напрочуд прекрасних дерев.
Пік цвітіння магнолій і сакур, які є однією із весняних візитних карток міста, настане наприкінці квітня. Попри це люди вже активно діляться в соцмережах фотографіями та відео перших квітучих дерев.
Так, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна у Києві вже розпочався сезон цвітіння магнолій. Тут зібрано величезну колекцію цих рослин — близько 65 видів. Завдяки цьому період цвітіння магнолій у ботсаду Фоміна досить тривалий – близько місяця.
Подивитися, як цвітуть магнолії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно – вхід на територію вільний.
Адреса Ботанічного саду імені О. В. Фоміна: вулиця С. Петлюри, 1.
За інформацією КП "Київзеленбуд" магнолії можна побачити не лише у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).
Ці дерева з легкістю можна виявити в парках і скверах по всьому Києву.
Полюбувати магноліями у Києві можна на наступних локаціях:
Шевченківський район:
- Пейзажна алея
- Парк імені Тараса Шевченка
- Сирецький Парк
Подільський район:
- площа Щекавицька
Оболонський район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
- парк "Кіото"
Дарницький район:
- Парк партизанської слави
- парк Воїнів-Інтернаціоналістів
- сквер на вул. Вербицького, 12
Дніпровський район:
- Парк "Перемога"
- сквер на вул. Івана Миколайчука
- бульвар Амвросія Бучми
- сквер на вул. Шумського, 3
Солом’янський район:
- парк "Втішний"
- парк "Орлятко"
Голосіївський район:
- Голосіївський парк ім. М. Рильського
У київському парку "Кіото", оформленому в китайському стилі, також розпочався сезон активного цвітіння сакур. У 2011 році у парку висадили алею сакур завдовжки майже кілометр, що робить її найдовшою в Україні.
Тут росте понад 300 цих неймовірно красивих дерев, які просто зачаровують своїми ніжними суцвіттями.
Найактивніший період цвітіння сакур — кінець квітня та початок травня, тому встигніть помилуватися весняною красою.
Подивитися, як цвітуть магнолії у парку "Кіото" у Києві можна безкоштовно – вхід на територію вільний.
Адреса парку "Кіото": ст.метро "Лісова, вулиця Кіото".
Крім парку "Кіото" сакури можна побачити у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).
Крім цього, сакури висаджені в кожному з районів Києва на наступних локаціях:
Дніпровський район
- Бульвар Верховної Ради
- Дарницька площа
- Парк "Перемога"
Деснянський район
- Парк "Кіото"
Дарницький район
- парк Партизанської слави
Шевченківський район
- Площа Незалежності
- Пейзажна алея
- Сирецький парк
- Володимирська гірка
- сквер біля Золотих воріт
- Мюнхенський сквер
Печерський район
- Наводницький парк
- бульвар Липський
- сквер імені Марії Заньковецької
- сквер біля театру імені Івана Франка
- сквер біля Печерської райдержадміністрації
Подільський район
- Куренівський парк
- сквер біля кінотеатру "Жовтень"
- сквер №3 на Контрактовій площі
Оболонський район
- парк "Наталка"
- сквер на проспекті Степана Бандери
- "Сад каміння"
- парк "Пуща-Водиця"
- набережна Дніпра
Солом’янський район
- парк імені Миколи Зерова
- парк "Втішний"
- парк "Орлятко"
- сквер імені Максима Шаповала
- Солом’янський ландшафтний парк
- сквер Залізничний
- площа Петра Кривоноса
Святошинський район
- сквер на бульварі Академіка Вернадського
- парк "Інтернаціональний"
- парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва — Феодори Пушиної)
- сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна)
Голосіївський район
- сквер на вулиці Івана Федорова
- сквер біля ВДНГ
- сквер Героїв Маріуполя
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