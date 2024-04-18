У Києві почали цвісти магнолії та сакури: де їх можна побачити (фото, відео)

Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин

У Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння магнолій, а в парку Кіото вже на повну силу розпускаються сакури. Саме в цих місцях зібрані одні з найбільших колекцій цих напрочуд прекрасних дерев.

Пік цвітіння магнолій і сакур, які є однією із весняних візитних карток міста, настане наприкінці квітня. Попри це люди вже активно діляться в соцмережах фотографіями та відео перших квітучих дерев.

Так, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна у Києві вже розпочався сезон цвітіння магнолій. Тут зібрано величезну колекцію цих рослин — близько 65 видів. Завдяки цьому період цвітіння магнолій у ботсаду Фоміна досить тривалий – близько місяця.

У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Київ 24

У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Вечірній Київ

У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Вечірній Київ

У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Київ 24

Подивитися, як цвітуть магнолії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно – вхід на територію вільний.

Адреса Ботанічного саду імені О. В. Фоміна: вулиця С. Петлюри, 1.

Магнолії цвітуть у ботсаду імені Фоміна.

За інформацією КП "Київзеленбуд" магнолії можна побачити не лише у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).

Ці дерева з легкістю можна виявити в парках і скверах по всьому Києву.

Полюбувати магноліями у Києві можна на наступних локаціях:

Шевченківський район:

Пейзажна алея

Парк імені Тараса Шевченка

Сирецький Парк

Подільський район:

площа Щекавицька

Оболонський район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Шухевича

парк "Кіото"

Дарницький район:

Парк партизанської слави

парк Воїнів-Інтернаціоналістів

сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

Парк "Перемога"

сквер на вул. Івана Миколайчука

бульвар Амвросія Бучми

сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

парк "Втішний"

парк "Орлятко"

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. М. Рильського

У київському парку "Кіото", оформленому в китайському стилі, також розпочався сезон активного цвітіння сакур. У 2011 році у парку висадили алею сакур завдовжки майже кілометр, що робить її найдовшою в Україні.

Тут росте понад 300 цих неймовірно красивих дерев, які просто зачаровують своїми ніжними суцвіттями.

Найактивніший період цвітіння сакур — кінець квітня та початок травня, тому встигніть помилуватися весняною красою.

Подивитися, як цвітуть магнолії у парку "Кіото" у Києві можна безкоштовно – вхід на територію вільний.

Адреса парку "Кіото": ст.метро "Лісова, вулиця Кіото".

Сакури цвітуть у парку "Кіото"

Крім парку "Кіото" сакури можна побачити у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).

Крім цього, сакури висаджені в кожному з районів Києва на наступних локаціях:

Дніпровський район

Бульвар Верховної Ради

Дарницька площа

Парк "Перемога"

Деснянський район

Парк "Кіото"

Дарницький район

парк Партизанської слави

Шевченківський район

Площа Незалежності

Пейзажна алея

Сирецький парк

Володимирська гірка

сквер біля Золотих воріт

Мюнхенський сквер

Печерський район

Наводницький парк

бульвар Липський

сквер імені Марії Заньковецької

сквер біля театру імені Івана Франка

сквер біля Печерської райдержадміністрації

Подільський район

Куренівський парк

сквер біля кінотеатру "Жовтень"

сквер №3 на Контрактовій площі

Оболонський район

парк "Наталка"

сквер на проспекті Степана Бандери

"Сад каміння"

парк "Пуща-Водиця"

набережна Дніпра

Солом’янський район

парк імені Миколи Зерова

парк "Втішний"

парк "Орлятко"

сквер імені Максима Шаповала

Солом’янський ландшафтний парк

сквер Залізничний

площа Петра Кривоноса

Святошинський район

сквер на бульварі Академіка Вернадського

парк "Інтернаціональний"

парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва — Феодори Пушиної)

сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна)

Голосіївський район

сквер на вулиці Івана Федорова

сквер біля ВДНГ

сквер Героїв Маріуполя

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