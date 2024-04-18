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У Києві почали цвісти магнолії та сакури: де їх можна побачити (фото, відео)

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Магнолії та сакури виглядають приголомшливо Новина оновлена 18 квітня 2024, 14:48
Магнолії та сакури виглядають приголомшливо. Фото Колаж "Телеграфу"

Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин

У Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння магнолій, а в парку Кіото вже на повну силу розпускаються сакури. Саме в цих місцях зібрані одні з найбільших колекцій цих напрочуд прекрасних дерев.

Пік цвітіння магнолій і сакур, які є однією із весняних візитних карток міста, настане наприкінці квітня. Попри це люди вже активно діляться в соцмережах фотографіями та відео перших квітучих дерев.

Так, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна у Києві вже розпочався сезон цвітіння магнолій. Тут зібрано величезну колекцію цих рослин — близько 65 видів. Завдяки цьому період цвітіння магнолій у ботсаду Фоміна досить тривалий – близько місяця.

У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Київ 24
У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Вечірній Київ
У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Вечірній Київ
У ботсаду Фоміна розцвіли магнолії/Фото: Київ 24

Подивитися, як цвітуть магнолії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно – вхід на територію вільний.

Адреса Ботанічного саду імені О. В. Фоміна: вулиця С. Петлюри, 1.

Магнолії цвітуть у ботсаду імені Фоміна.

За інформацією КП "Київзеленбуд" магнолії можна побачити не лише у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).

Ці дерева з легкістю можна виявити в парках і скверах по всьому Києву.

Полюбувати магноліями у Києві можна на наступних локаціях:

Шевченківський район:

  • Пейзажна алея
  • Парк імені Тараса Шевченка
  • Сирецький Парк

Подільський район:

  • площа Щекавицька

Оболонський район:

  • парк "Наталка"
  • сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
  • парк "Кіото"

Дарницький район:

  • Парк партизанської слави
  • парк Воїнів-Інтернаціоналістів
  • сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

  • Парк "Перемога"
  • сквер на вул. Івана Миколайчука
  • бульвар Амвросія Бучми
  • сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

  • парк "Втішний"
  • парк "Орлятко"

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк ім. М. Рильського

У київському парку "Кіото", оформленому в китайському стилі, також розпочався сезон активного цвітіння сакур. У 2011 році у парку висадили алею сакур завдовжки майже кілометр, що робить її найдовшою в Україні.

Тут росте понад 300 цих неймовірно красивих дерев, які просто зачаровують своїми ніжними суцвіттями.

Найактивніший період цвітіння сакур — кінець квітня та початок травня, тому встигніть помилуватися весняною красою.

Подивитися, як цвітуть магнолії у парку "Кіото" у Києві можна безкоштовно – вхід на територію вільний.

Адреса парку "Кіото": ст.метро "Лісова, вулиця Кіото".

Сакури цвітуть у парку "Кіото"

Крім парку "Кіото" сакури можна побачити у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).

Крім цього, сакури висаджені в кожному з районів Києва на наступних локаціях:

Дніпровський район

  • Бульвар Верховної Ради
  • Дарницька площа
  • Парк "Перемога"

Деснянський район

  • Парк "Кіото"

Дарницький район

  • парк Партизанської слави

Шевченківський район

  • Площа Незалежності
  • Пейзажна алея
  • Сирецький парк
  • Володимирська гірка
  • сквер біля Золотих воріт
  • Мюнхенський сквер

Печерський район

  • Наводницький парк
  • бульвар Липський
  • сквер імені Марії Заньковецької
  • сквер біля театру імені Івана Франка
  • сквер біля Печерської райдержадміністрації

Подільський район

  • Куренівський парк
  • сквер біля кінотеатру "Жовтень"
  • сквер №3 на Контрактовій площі

Оболонський район

  • парк "Наталка"
  • сквер на проспекті Степана Бандери
  • "Сад каміння"
  • парк "Пуща-Водиця"
  • набережна Дніпра

Солом’янський район

  • парк імені Миколи Зерова
  • парк "Втішний"
  • парк "Орлятко"
  • сквер імені Максима Шаповала
  • Солом’янський ландшафтний парк
  • сквер Залізничний
  • площа Петра Кривоноса

Святошинський район

  • сквер на бульварі Академіка Вернадського
  • парк "Інтернаціональний"
  • парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва — Феодори Пушиної)
  • сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна)

Голосіївський район

  • сквер на вулиці Івана Федорова
  • сквер біля ВДНГ
  • сквер Героїв Маріуполя

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві з дерев падають крихітні білченята. Фахівці рекомендують дотримуватись кількох простих правил, які допоможуть врятувати життя гризуну.

Теги:
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