Цікаві речі можуть лежати у вас під ногами: у Києві виявили старовинний артефакт (відео)
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Уважний житель столиці натрапив на справжній "шматочок історії"
У Подільському районі Києва було виявлено цікаву старовинну знахідку — цеглу з вигравіруваним на ній прізвищем Козинський. Незвичайний артефакт знаходиться в історичній місцевості Києва – на Пріорці.
Автор ролика припускає, що ця цегла була виготовлена в далекому 19 столітті. Відповідне відео було опубліковано ним у соцмережі.
Так, цікава цегла була виявлена на перетині вулиці Вишгородської з проспектом Правди в історичній місцевості Пріорка. Тут прямо під ногами можна побачити незвичайну цеглу, яку укладено разом із тротуарною плиткою.
За словами автора ролика, саме в цьому місці нещодавно проходив ремонт комунікацій і ґрунт був перекопаний. Після завершення робіт тут уклали тротуарну плитку та цеглу, яку, найімовірніше, і було знайдено під час проведення ремонту.
На одній із цеглин можна прочитати чіткий напис, який чудово зберігся — на ньому написано прізвище Козинський.
Цікаво, що Пріорка вперше згадується ще на початку XIII століття. На цій місцевості з’явилося поселення Яцківка, яке заснував Яцек Одровонж із Домінікани. Він проповідував у Києві католицизм у 1222-26 роках та заснував Богородицький домініканський монастир, до якого і належала місцевість.
У середині XVII століття тут знаходилася заміська резиденція пріора Петра Розвадовського — настоятеля католицького домініканського монастиря, а навколо неї — близько двохсот сільських хат. Назву Пріорці дав церковний чин Розвадовського — пріор чи настоятель монастиря.
У 1648—1654 роках ці землі було відібрано у католиків і передано у 1659 році Братському монастирю на Подолі, а у 1701 році — Київському магістрату. Вже наприкінці XVIII століття Пріорка стає дачною місцевістю Києва, проте до міста вона увійшла лише 1880 року.
Відомо, що на Пріорці у будівлі, що знаходиться нині по вул. Вишгородській, 5, в 1859 році жив Т. Г. Шевченко, а в 1906 році тут було збудовано Покровську церкву з розписами художника Івана Іжакевича.
Активно забудовувати житловий масив почали в 1960-і роки і місцевість зазнала капітального перепланування. Крім меморіальних комплексів і музеїв, вся забудова була змінена на більш сучасну.
У мікрорайонах Пріорки переважають п’ятиповерхові та дев’ятиповерхові багатоквартирні будинки, які становлять основу житлового фонду.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватись і Київ затоплює. У зв’язку з цим містом було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.