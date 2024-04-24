Интересные вещи могут лежать у вас под ногами: в Киеве обнаружили старинный артефакт (видео)

Внимательный житель столицы наткнулся на настоящий "кусочек истории"

В Подольском районе Киева была обнаружена интересная старинная находка — кирпич с выгравированной на нем фамилией Козинский. Необычный артефакт находится в исторической местности Киева — на Приорке.

Автор ролика предполагает, что данный кирпич был изготовлен в далеком 19 веке. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

Интересный кирпич был обнаружен на пересечении улицы Вышгородской с проспектом Правды в исторической местности Приорка. Здесь прямо под ногами можно увидеть необычный кирпич, который уложен вместе с тротуарной плиткой.

По словам автора ролика, именно в этом месте недавно проходил ремонт коммуникаций и грунт был перекопан. После завершения работ здесь уложили тротуарную плитку и кирпичи, которые, вероятнее всего, и были найдены во время проведения ремонта.

На одном из кирпичей можно прочитать четкую надпись, которая отлично сохранилась — на нем написана фамилия Козинский.

Интересно, что Приорка впервые упоминается еще начале XIII века. На этой местности появилось поселение Яцковка, которую основал Яцек Одровонж из Доминиканы. Он проповедовал в Киеве католицизм в 1222-26 годах и основал Богородицкий доминиканский монастырь, к которому и относилась местность.

В середине XVII века тут находилась загородная резиденция приора Петра Розвадовского — настоятеля католического доминиканского монастыря в Киеве, а вокруг неё — около двухсот сельских хат. Название Приорке дал церковный чин Розвадовского — приор или настоятель монастыря.

У Приорки богатая история

В 1648—1654 годах эти земли были отобраны у католиков и переданы в 1659 году Братскому монастырю на Подоле, а в 1701 году — Киевскому магистрату. Уже в конце XVIII века Приорка становится дачной местностью Киева, однако в городскую черту она вошла только в 1880 году.

Известно, что на Приорке в здании, находящемся ныне по ул. Вышгородской, 5, в 1859 году жил Т. Г. Шевченко, а в 1906 году здесь была построена Покровская церковь с росписями художника Ивана Ижакевича.

Хата на Приорке - дом в котором жил Шевченко

Активно застраивать жилой массив начали в 1960-е годы и местность подверглась капитальной перепланировке. Не считая мемориальных комплексов и музеев вся застройка была изменена на более современную.

В микрорайонах Приорки преобладают пятиэтажные и девятиэтажные многоквартирные дома, которые составляют основу жилого фонда.

Интересный кирпич нашли на пересечении Вышгородской с проспектом Правды

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