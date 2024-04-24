У Раді пояснили, чому так щільно вивчають роботу Кличка

Після чергового засідання тимчасової спецкомісії для парламентарів і КМДА ще залишилась низка незрозумілих моментів

На сьогодні для припинення суперечок довкола розділення повноважень міської і військової влад у Києві потрібно вносити зміни до законодавства в частині законів про столицю та воєнного стану. Про це у вівторок, 23 квітня, заявив голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) щодо роботи столичної міської влади під час війни, народний депутат з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, коментуючи підсумки другого засідання ТСК, повідомляє журналіст "Телеграфу".

— Що б там не говорили, ми, як і минулого разу, на 95% втримали конструктив на засіданні ТСК. Стосовно законодавчої частини, вона однозначно була конструктивною. І ми розуміємо, що разом спроможні напрацювати рішення. Що стосується проблем карти укриттів для містян і Поштової площі, думаю, тут залишається більше питань, ніж відповідей… Не було голови КМДА і КМВА. Напевно, без їхньої безпосередньої участі важко зрозуміти цю межу (щодо розділення повноважень. — Авт.). Так само і в цих кейсах (карти укриттів та Поштової площі. — Авт.). Їх же не просто так підняли. Ми не почули, хто конкретно відповідальний за інформуванням містян про те, де є укриття. Не почули, і це — проблема. Будемо продовжувати "копати" у цьому напрямку, — сказав парламентар.

Він також нагадав, коли запускали роботу ТСК по Києву, "однією з основних наших обіцянок було те, що потрібно змінювати законодавство".

— Тоді йшла мова про законодавство щодо столиці, — продовжив нардеп, — про воєнний стан (будемо подавати пропозиції щодо їх оновлення), адже є хаос і незрозуміло, де закінчується відповідальність Кличка, а де починається відповідальність Попка. Незрозуміло, а у підсумку страждають всі. Тому що хаос є завжди наслідком невизначеності і завжди можна пропетляти… Вочевидь, зараз маємо взяти представників КМДА, які були конструктивними, і разом з ними спробувати вивести нову концепцію (щодо закону про столицю і роботи військової адміністрації у Києві. — Авт.) — це було б правильно і чесно.

На засіданні ТСК секретар Київради Володимир Бондаренко визнав, що в деяких діючих законах є суттєві прогалини, через що і з'явилась плутанина з повноваженнями.

— З 24 лютого 2022 року КМДА набула статусу військової. Тобто на сьогодні всі без виключення державні повноваження (які є у місцевої держадміністрації) вирішуються через Київську міську військову адміністрацію. Але ми з вами пам'ятаємо, що КМДА паралельно є виконавчим органом Київради. Якщо подивимося на інші регіони України, там ситуація зрозуміла — голова міської держадміністрації (або облдержадміністрації) одночасно є головою військової адміністрації (ВА). Разом з тим у Києві відбувся незрозумілий дуалізм, коли є голова держадміністрації (яка набула статусу військової) і є відповідно голова ВА. Відповідно самоврядні повноваження, які були у КМДА, зараз або делеговані на рівень структурних підрозділів (департаментів), або вирішуються КМВА, що, вибачте, не зовсім узгоджується з законом, — пояснив Бондаренко.

Своєю чергою нардеп-мажоритарник з фракції "СН" Роман Грищук підтвердив, що розподіл владних повноважень у столиці під час дії воєнного стану стало одним з найскладніших питань, яке часом навіть переростає у виправдання безвідповідальності.

— Для мене, як людини, яка представляє Київ у парламенті, одне з найскладніших питань є наступне: "А хто у нас за що відповідає?". У нас є мер, у нас є військова адміністрація, у нас ще є райони. І дуже зручно у випадку чогось поганого казати, що відповідальні КМВА, мер або голови районів. Коли все гарно, то навпаки — всі переможці і т.д. І це погано, тому що ми не можемо визначити, хто конкретно відповідальний, коли стається щось недобре. Тому ціллю комісії, яку я бачу, є розуміння, що ми можемо зробити, щоб це виправити. Я почув дві пропозиції. Перша — дуже чітка: повернути нарешті районні ради. Цю пропозицію не можна виконати під час воєнного стану. Що зараз можна зробити, яким чином можемо вийти з цього протиріччя, яке прийняти законодавство, щоб чітко зрозуміти, хто у Києві за що відповідає?, — наголосив народний депутат.

Своєю чергою заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, відповідаючи на пряме питання, хто у нього на сьогоднішній день є начальником, відповів таке: "Мій керівник — Кличко, а також його перший заступник Поворозник, а також Попко (голова КМВА. — Авт.). Тому що у кожного з них є своя функція. І кожен з них виконує функцію, яка або забезпечує функції столиці, або виконує роль держави, або виконує роль регіону. А ви як парламентарі мали б оцінювати, наскільки ефективно всі ці три функції виконуються у місті або не виконуються".

— Якщо не виконуються, то можна рекомендувати нам те, чи інше… Якщо ми говоримо про функції держави, треба тоді задавати питання тим, хто призначає військових керівників під час воєнного стану, які функції вони виконують. Якщо говоримо про функцію місцевого самоврядування, то це зовсім інша робота. Якщо говоримо про укриття, то це робота ще нижчого рівня і горизонту, — додав заступник голови КМДА, підтримавши ідею законодавчих правок і конструктивного діалогу з центральною владою.

Нагадаємо, 23 квітня голова КМДА Віталій Кличко не прийшов на засідання ТСК по Києву, заявивши, що експертів, яких залучає комісія для обговорення, — "це нефахові блогери і шоумени не першого ґатунку". А перед самим засіданням комісії сталася штовханина між нардепом Безгіним та співголовою фракції УДАР у Київраді Дмитром Білоцерковцем.

Раніше у коментарі "Телеграфу" щодо першого засідання ТСК 21 березня Білоцерковець заявляв, що "слуги народу" начебто самі не знають, для чого створили цю спеціальну комісію та підтверджував, що протистояння за владу у столиці триває.