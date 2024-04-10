Скористалися відсутністю Кличка? Наступну сесію Київради можуть визнати нелегітимною: що це значить

Всупереч процедурі додали до Порядку денного скандальні земельні питання

Сесія Київради, запланована на 11 квітня, може бути визнана нелегітимною через порушення процедури. 1 квітня мер Києва Віталій Кличко видав розпорядження про скликання сесії на 11 квітня.

На сайті Київради того ж дня не було оприлюднено Порядок денний, а також не збиралася Президія ради. Про це повідомляє Громадська рада при КМДА.

Згідно з чинним законодавством, змінювати порядок денний після розпорядження можна лише під час його затвердження на самій сесії, наприклад, невідкладними питаннями.

3 квітня, попри відсутність Порядку денного, відбулося засідання земельної комісії Київради, на якому розглядалися скандальні питання, пов'язані з виділенням земельних ділянок. 4 квітня, вже після засідання земельної комісії, на сайті Київради з'явився оприлюднений Порядок денний, що включав ті самі земельні питання, які розглянуті на комісії.

За інформацією Громадської ради при КМДА, хтось в апараті Київради скористався відсутністю мера Кличка, який перебував у відрядженні, і всупереч процедурі додав до Порядку денного скандальні земельні питання.

Якщо на сесії 11 квітня будуть розглянуті питання, які розглядалися на комісії 3 квітня, це може стати підставою для визнання сесії нелегітимною. Потім Верховна Рада може передати повноваження Київради новому начальнику КМВА.

Раніше "Телеграф" писав, що Київська облрада оголосила два тендери на загальну суму 620 тисяч гривень. Один з них – на закупівлю міжмережевого екрана "фаєрвол" за 495 тисяч гривень.