"Слуги" самі не знають, для чого створена ТСК по Києву: у Кличка різко висловилися про конфлікт з Банковою

Співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець розказав "Телеграфу" про продовження політичної боротьби за столицю

Попри певне видиме затишшя після минулого гарячого тижня, пов'язаного з гучними відставками керівників метро і "Київпастрансу", між Банковою та міською владою Києва все одно триває протистояння. Про це "Телеграфу" розказав співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець, коментуючи засідання тимчасової спеціальної комісії (ТСК) у ВР щодо транспортних проблем міста.

— Ми у Київраді створили тимчасову контрольну комісію (ТКК), щоб створити відкритий, нормальний конструктивний діалог з парламентською ТСК. У нашу ТКК ми включили всіх членів ТСК за згодою. Ми пропонуємо, щоб засідання ТКК і ТСК проходили разом у Київраді, щоб був відкритий нормальний діалог з можливістю залучити громадські ради, бо не може бути жодних дискусій про Київ без Києва. Вони ж ("слуги". — Авт.) використовують цю комісію ВР виключно в політичних цілях, щоб займатися політичними "наїздами" на мера Києва, і все, ніякої іншої цілі немає. Це підтверджується тим, що обмежують доступ одних депутатів на засідання ТСК і погоджують інших, особливо, якщо це члени "Слуги народу". Так, голова ТСК (Віталій Безгін. — Авт.) відмовився нас пускати, а двох членів СН пропустив. І у мене є аргументи звинуватити голову ТСК в брехні. Погано, що саме з цього починається робота цієї комісії. "Слуги" самі не знають, для чого створена ця ТСК, вони розгублені, бо не розуміють, як виконати команду ОП, — зазначив Білоцерковець.

За його словами, після розголосу довкола метрополітену результат є — відставка очільника підземки. Натомість центральна влада не реагує на можливі корупційні зловживання деяких держчиновників.

— Чи буде звернення від "слуг народу" до Офісу президента та президента України стосовно розслідувань Бігуса і Ткача по Шурмі, Татарову, Тимошенко, по нардепам від "Слуги народу"?! Чи у нас в країні подвійні стандарти — це норма?! Коли буде результат і їх звільнять? Чомусь у Києві результат є (звільнення Брагінського і т.д. — Авт.), а у президентській вертикалі його немає, — відмітив він.

Також співголова УДАРу у міськраді додав, що зараз, на його думку, про потенційну корупцію колишнього начальника метрополітену мають говорити правоохоронці, але для команди мера також є важливим аргументом доброчесність.

— І цього достатньо, щоб міський голова, не очікуючи відповіді по потенційним корупційним ризикам, вже прибрав цю людину — звільнив, — підкреслив він.

*Докладніше про реанімацію конфлікту між центральною та столичною владами, проміжні підсумки чергового протистояння та долю посади голови КМДА — читайте у статті на "Телеграфі": "Битва за Київ: Кличко втрачає людей, а конфлікт з Банковою не вщухає. Що далі?".

Нагадаємо, 22 березня стало відомо про те, що обов’язки генерального директора комунального підприємства "Київпастранс", після звільнення Дмитра Левченка, тимчасово виконуватиме Євген Пушков. Раніше він обіймав посаду заступника екс-гендиректора КП. І це ще не всі кадрові рішення, які Кличко анонсував щодо керівництва "Київпастрансу".

Також "Телеграф" докладно розповідав про те, що після масштабного скандалу начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський вирішив звільнитися за власним бажанням.