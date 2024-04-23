Перше засідання спецкомісії Ради по Києву почалося з бійки: відео

Тема навколо діяльності столичної влади набирає обертів

У вівторок, 23 квітня, у Верховній Раді України відбулося перше засідання тимчасової спеціальної комісії по Києву, яка має розслідувати ефективність роботи столичної міської влади під час війни. В якийсь момент в коридорі почалася суперечка між присутніми, яка переросла в сутичку.

Мер Києва Віталій Кличко також побував на першому засіданні ТСК та зазначив, що насправді комісія не намагається професійно розібратися у питаннях, які треба допомагати вирішувати столиці. Київський градоначальник зазначив, що "витрачати час на такі посиденьки" він "не бачить сенсу".

Так, у коридорі Верховної Ради стався конфлікт між народним депутатом України Віталієм Безгіним (фракція "Слуга народу"), який очолив ТСК з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва, та депутатом Київради та екс-нардепом від БПП Дмитром Білоцерківцем.

Як зазначається, Безгін не хотів пускати Білоцерківця на перше засідання тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму військового стану.

В результаті між чоловіками почалася словесна суперечка, яка переросла у штовханину.

Варто зазначити, що перше засідання комісії відвідав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, "експерти, яких вона (комісія) залучає — це нефахові блогери і шоумени не першого гатунку".

"Тобто все робиться для створення картинки — за якою немає суті, а є спроба дискредитувати міську владу. Дезорганізувати процеси управління столицею, процеси життєзабезпечення Києва.

І це дуже небезпечна тенденція. Коли Київ виконує функції столиці, допомагає захисникам, забезпечує всі необхідні сервіси мешканцям, приймає переселенців. Коли місто відновлює пошкоджену ворожими обстрілами інфраструктуру та житлові будинки", — наголосив Кличко.

Варто зазначити, що пост Кличка викликав у мережі бурхливе обговорення. Багато жителів Києва звинуватили чинного мера в недбалому ставленні до своїх обов'язків і "пригадали" йому закриті станції метро , а також знищення історичних будівель :

Справедливості заради варто зазначити, що в коментарях також багато хто почав дякувати меру Києва, називати його "патріотом" і висловлювати думку про те, що Кличко знаходиться на своєму місці:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватись і Київ затоплює. У зв’язку з цим містом було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.